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    Будет ли большой проблемой для сборной России серьезная травма защитника Георгия Джикии?
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«Динамо» и «Урал» поборются за форварда сборной Литвы

сегодня, 00:12

Нападающий польской «Ягеллонии» и сборной Литвы Федор Черных попал в сферу интересов двух российских клубов.

По информации источника, «Динамо» предложило за 26-летнего футболиста 300 тысяч евро. При этом «Урал» готов заплатить 350 тысяч.

В текущем чемпионате Польши Черных забил 3 гола в 21 матче. Портал transfermarkt оценивает игрока в 1,35 млн евро.

Ранее ряды «бело-голубых» пополнил защитник «Кельна» и сборной России Константин Рауш.

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Все комментарии
Борисыч1
Борисыч1 ответил Фата лист
сегодня в 10:00
Фата лист:
Бревно, лучше из молодежки кого-нибудь подтянуть.
Кого? Обольский и так "подтянут". А Лацевич даже тренировок в основе не выдержал, сломался на первом же сборе.
Фата лист
Фата лист
сегодня в 09:47
Бревно, лучше из молодежки кого-нибудь подтянуть.
Борисыч1
Борисыч1
сегодня в 09:35
Сначала от Погребняка освободитесь. Луценко-Марков-Обольский-Погреб явный перебор.

Académica de Coimbra
Académica de Coimbra
сегодня в 07:56
Байкал 38 юморист за 200.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:27
Кроме цены что в нем хорошего ?
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 02:30
про Черных была новость в декабре вроде. Ну что ж, посмотрим.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 01:11
"Зенит" перехватит.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 00:54
«Динамо» и «Урал» поборются за форварда сборной Литвы
Это точно про футбол или это новость про борцов?
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