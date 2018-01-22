«Динамо» и «Урал» поборются за форварда сборной Литвы

Нападающий польской «Ягеллонии» и сборной Литвы Федор Черных попал в сферу интересов двух российских клубов.

По информации источника, «Динамо» предложило за 26-летнего футболиста 300 тысяч евро. При этом «Урал» готов заплатить 350 тысяч.

В текущем чемпионате Польши Черных забил 3 гола в 21 матче. Портал transfermarkt оценивает игрока в 1,35 млн евро.

Ранее ряды «бело-голубых» пополнил защитник «Кельна» и сборной России Константин Рауш.