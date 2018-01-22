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    Будет ли большой проблемой для сборной России серьезная травма защитника Георгия Джикии?
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Дзюба попал в расширенный список кандидатов в сборную на ЧМ-2018

сегодня, 12:48

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов не попал в расширенный список кандидатов в сборную для участия на чемпионате мира 2018 года. 

При этом в предварительный перечень попал другой опальный футболист - Артем Дзюба. Нападающий практически не играет в «Зените» и уже долгое время не вызывался в сборную. 

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью подверг сомнению целесообразность вызова в сборную габаритных нападающих.

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Все комментарии
zamsb
zamsb
сегодня в 21:47
Чем отличается Российский тренер сборной от иностранца. У наших преобладают личные амбиции по отношению к какому то игроку, а иностранцам главное результат.
Faustello
Faustello ответил zamsb
сегодня в 15:52
zamsb:
У Черчесова в обороне "проходной двор", который стал еще больше проходимым после травмы Джикия, но он с упорством игнорирует Игоря Денисова. Исходя из этого можно сделать вывод, что итоговый результат сборной России на ЧМ-2018 для Черчесова уже ясен.
По Денисову полностью согласен, этот аксакал усатый что то попутал личное с общественным. В сборной должны играть лучшие а не те кто нравятся лично ему.
denmig
denmig
сегодня в 15:49
прошлая статья соккера - дзюпо - обуза зенита! - и попал-таки в список!
zamsb
zamsb
сегодня в 15:25
У Черчесова в обороне "проходной двор", который стал еще больше проходимым после травмы Джикия, но он с упорством игнорирует Игоря Денисова. Исходя из этого можно сделать вывод, что итоговый результат сборной России на ЧМ-2018 для Черчесова уже ясен.
Faustello
Faustello
сегодня в 15:16
Надо же как то активы бакланам защищать, вот будут продавать этот баласт и будет в портфолио - игрок расширенного списка сборной!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:44
Что неудивительно......
Ибо Зенит намного сильней сборной России Черчесова......
И игроки дубля флагмана вполне по уровню команде Саламыча...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил kolpankolpan
сегодня в 14:38
Так это когда он в ЗЕНИТЕ был. Так молодой и бабки нужны были. Но сейчас я думаю повзрослел, да и доказать надо что он сдал. А так СКАЗАЛА- МАЗАЛА. Слухов ведь вообще много. Как у Высоцкого Ходят слухи тут и там...
Shineheart
Shineheart ответил Sem25
сегодня в 14:38
Sem25:
Скорее другое. Дзюба - антиреклама лимита на легионеров. Слуцкий всегда об этом говорит. Из-за него же Рондона продали, а сам Дзюба получил контракт на пять лет от газпрома. Как его не взять? Это же расписаться в том, что весь газпромовский спорт - 73о.
С одной стороны да. С другой же ведь в самом Зените его в состав не ставят. Это тоже своего рода роспись.
kolpankolpan
kolpankolpan ответил Владимир_Спартак
сегодня в 14:35
Владимир_Спартак:
Не знал, напомни какие игры.? А по Ире он не плох.
С Тереком в Питере,заведомо не выкладываясь так и сдавал имитируя игру.Там и Малафеев отметился, в другой от мяча угол побежал.С этим то отдельная повесть вообще.Очень длинная.
kolpankolpan
kolpankolpan ответил MIKITA463295
сегодня в 14:34
MIKITA463295:
Sem25 ========================= Я не спорю,а чем лучше Дзюба,который ни за своим языком следить не может,не за тем что в сеть выкладывает,история с усами это не наезд был ?... Взять Кокорина,так как понимать принятое решение по нему,он его простил или был обьективен в выборе ?... Это надо прекращать либо идти до конца никого не прощать и за подобные вещи отстранять от сборной либо обьективно выбирать тех кто на данный момент сильнее,а то выходить того простил этого нет,тем более Денисов говорил что сожалеет о том что натворил и готов нести ответственность за свои поступки... А что Дзюба ? Умеет эта недозвезда сожалеть ? Нет...
Как отстранять за собственные усы?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил kolpankolpan
сегодня в 14:34
Не знал, напомни какие игры.? А по Ире он не плох.
kolpankolpan
kolpankolpan ответил Владимир_Спартак
сегодня в 14:32
Владимир_Спартак:
Синий туман, похож на обман.... ЧТО ТО САЛАМЫЧ задумал, хитрит. А вот по Денисов у жаль.
Денисов игры сдавал-что жаль?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 14:31
Синий туман, похож на обман.... ЧТО ТО САЛАМЫЧ задумал, хитрит. А вот по Денисов у жаль.
kolpankolpan
kolpankolpan ответил FROLL 001
сегодня в 14:31
FROLL 001:
Речь идет о якоре Спартак! Гыгыгыгыгы!
Это как и семафорщики?Или СЕМА -форщики?Или СЕМафорщики?
FROLL 001
FROLL 001 ответил Sem25
сегодня в 14:25
Sem25:
Он же ваш - газпромовский. В него сам Пирсман летом верил!))) Говорил, что свои 14-ть Дзюба забьет))) На лету переобуваетесь, СПБэшники.
Речь идет о якоре Спартак! Гыгыгыгыгы!
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 14:20
Sem25
=========================
Я не спорю,а чем лучше Дзюба,который ни за своим языком следить не может,не за тем что в сеть выкладывает,история с усами это не наезд был ?... Взять Кокорина,так как понимать принятое решение по нему,он его простил или был обьективен в выборе ?... Это надо прекращать либо идти до конца никого не прощать и за подобные вещи отстранять от сборной либо обьективно выбирать тех кто на данный момент сильнее,а то выходить того простил этого нет,тем более Денисов говорил что сожалеет о том что натворил и готов нести ответственность за свои поступки... А что Дзюба ? Умеет эта недозвезда сожалеть ? Нет...
Аксинья
Аксинья
сегодня в 14:20
Если Дзюба в сборной, то наше законное третье место будет - А это как никак бронзовые медали...
Зиниту нужен каждый
Зиниту нужен каждый
сегодня в 14:20
Саудиты да гиптяне довольны чертичесовым
Полевой Командир
Полевой Командир
сегодня в 14:12
Черчесов спятил?
loko7
loko7
сегодня в 14:11
Сейчас в сборную легче попасть чем в основу Зенита.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 14:10
Я считаю Дзюбу должен играть за сборную нашей страны
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:07
И пусть в "расширенном" и останется, а узкий состав играет на Чемпе))
Sem25
Sem25 ответил MIKITA463295
сегодня в 14:05
MIKITA463295:
Может быть хватит мстить тому или иному футболисту,а быть объективным в выборе ? Денисов в разы больше заслужил быть в расширенном списке нежели Дзюба... На носу чемп,а тренер сборной все еще в игры играет под названием «Император Всея Руси»,милую того,а вот того на костер с предварительным окунуванием ( слово то какое,велик русский язык ) в кипящем масле...
Денисов очень серьезно наехал на Черчесова. Никто такого не прощает.
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 14:04
Может быть хватит мстить тому или иному футболисту,а быть объективным в выборе ? Денисов в разы больше заслужил быть в расширенном списке нежели Дзюба... На носу чемп,а тренер сборной все еще в игры играет под названием «Император Всея Руси»,милую того,а вот того на костер с предварительным окунуванием ( слово то какое,велик русский язык ) в кипящем масле...
Sem25
Sem25 ответил Shineheart
сегодня в 14:03
Shineheart:
Фиг с Денисовым. На его позицию можно и других. Но Дзюба каким образом в списке? Это какая-то особо извращённая логика
Скорее другое. Дзюба - антиреклама лимита на легионеров. Слуцкий всегда об этом говорит. Из-за него же Рондона продали, а сам Дзюба получил контракт на пять лет от газпрома. Как его не взять? Это же расписаться в том, что весь газпромовский спорт - 73о.
Т34
Т34
сегодня в 13:58
Дзюбу Черчесов взял для того, как в песне "Арлекино" поет Пугачева: "...а мною заполняют перерыв!"
Дзюба сможет со своими клоунскими способностями, но даже тут есть сомнение, потому и в расширенном списке.
Shineheart
Shineheart
сегодня в 13:57
Фиг с Денисовым. На его позицию можно и других. Но Дзюба каким образом в списке? Это какая-то особо извращённая логика
Sem25
Sem25 ответил FROLL 001
сегодня в 13:56
FROLL 001:
Пора вводить лимит на спартачей. Нафиг сборной этот якорь!
Он же ваш - газпромовский. В него сам Пирсман летом верил!))) Говорил, что свои 14-ть Дзюба забьет)))
На лету переобуваетесь, СПБэшники.
DRDR_SaSa
DRDR_SaSa
сегодня в 13:55
Расширенный список - штука полезная, особенно если в отеле кончится туалетная бумага.
LOpp
LOpp
сегодня в 13:54
кто то же должен чемоданы таскать
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