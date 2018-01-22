Дзюба попал в расширенный список кандидатов в сборную на ЧМ-2018

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов не попал в расширенный список кандидатов в сборную для участия на чемпионате мира 2018 года.

При этом в предварительный перечень попал другой опальный футболист - Артем Дзюба. Нападающий практически не играет в «Зените» и уже долгое время не вызывался в сборную.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью подверг сомнению целесообразность вызова в сборную габаритных нападающих.