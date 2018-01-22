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    Будет ли большой проблемой для сборной России серьезная травма защитника Георгия Джикии?
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14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 2:2 Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 2:1 Логотип футбольный клуб Локомотив Т (Ташкент)Локомотив Т - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 5:0 Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
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Бородюк покинул пост главного тренера сборной Казахстана

сегодня, 14:19

Российский специалист Александр Бородюк покинул пост главного тренера сборной Казахстана. Договор расторгнут по обоюдному согласию сторон. Новый главный тренер национальной команды будет объявлен в ближайшее время.

«Казахстанская федерация футбола благодарит Александра Генриховича за проделанную работу и желает дальнейших успехов», — гласит сообщение.

Под руководством Бородюка национальная команда Казахстана показала худшие результаты за последние 12 лет, проиграв шесть матчей из семи в 2017 году и еще один раз сыграв вничью, попутно совершив рекордное падение в рейтинге ФИФА, где занимает сейчас 137 строчку.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 17:17
Финал самостоятельной тренерской карьеры.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 16:04
137 место! Нам ещё есть куда расти!
самуил кац 1
самуил кац 1
сегодня в 16:03
Эх, Саня, и зубами и руками держался, пока казахи коленом под зад не вышибли ! В Киргизию попробуй, что-ли !
juchok
juchok
сегодня в 15:18
какой никакой, но рекорд!)!)!)
Морозовский
Морозовский ответил piercman
сегодня в 14:54
piercman:
бородюку надо в спартак, реально созданы друг для друга)
Фурсинка перехватит, если в "Спартак"!
GooSe25
GooSe25
сегодня в 14:50
Давно пора, хватит казахов мучать..)
Борисыч1
Борисыч1
сегодня в 14:39
Вот и тренер для Динамо освободился. Сейчас Хохлов в очередной раз обка...тся, и Бородюк придёт спасать от вылета.
piercman
piercman
сегодня в 14:36
бородюку надо в спартак, реально созданы друг для друга)
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:36
Получил наконец чемодан отступных
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:30
Беш...))
zakirjan_87
zakirjan_87
сегодня в 14:26
Отличная новость, давно пора было, скорее всего назначат Станимира Стойлова

Астана под его руководством очень хорошо играет, Спартак не даст соврать)
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