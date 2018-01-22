Российский специалист Александр Бородюк покинул пост главного тренера сборной Казахстана. Договор расторгнут по обоюдному согласию сторон. Новый главный тренер национальной команды будет объявлен в ближайшее время.

«Казахстанская федерация футбола благодарит Александра Генриховича за проделанную работу и желает дальнейших успехов», — гласит сообщение.

Под руководством Бородюка национальная команда Казахстана показала худшие результаты за последние 12 лет, проиграв шесть матчей из семи в 2017 году и еще один раз сыграв вничью, попутно совершив рекордное падение в рейтинге ФИФА, где занимает сейчас 137 строчку.