Балотелли не нужен «Ювентусу» даже бесплатно

Информация об интересе «Ювентуса» к нападающему «Ниццы» Марио Балотелли не соответствует действительности.

Ранее подобные слухи распространил британский таблоид The Sun, но в Италии эти домыслы опровергли.

При этом отмечается, что агент игрока Мино Райола действительно несколько раз предлагал «бьянконери» услуги 27-летнего Балотелли, но туринский клуб не хочет брать игрока даже бесплатно.