Балотелли не нужен «Ювентусу» даже бесплатно

Информация об интересе «Ювентуса» к нападающему «Ниццы» Марио Балотелли не соответствует действительности.
Ранее подобные слухи распространил британский таблоид The Sun, но в Италии эти домыслы опровергли.
При этом отмечается, что агент игрока Мино Райола действительно несколько раз предлагал «бьянконери» услуги 27-летнего Балотелли, но туринский клуб не хочет брать игрока даже бесплатно.
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ
в интер его в интер)
Пускай до конца развалит второй клуб милана)
в интер его в интер)
Пускай до конца развалит второй клуб милана)