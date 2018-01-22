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В «Тосно» подтвердили договоренность с «Локо» по аренде Маргасова

сегодня, 16:41

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко сообщил, что клуб договорился с «Локомотивом» об аренде защитника «железнодорожников» Тимофея Маргасова.

«Мы договорились с „Локомотивом“ об аренде Маргасова до конца сезона. Контракт аренды не подразумевает под собой право выкупа, по окончании сезона футболист вернется в „Локомотив“. Уже сегодня ждем Тимофея на тренировочном сборе клуба».

Маргасов перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в марте 2017 года. В текущем сезоне он сыграл лишь 5 игр за «молодежку» «Локо».

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 17:34
Желаю Маргасову успехов в новой кманде
Red-green-Hooligans
Red-green-Hooligans
сегодня в 17:32
Конкуренция штука такая, 19-летний Лысов смог отвоевать себе место в составе, у Маргасова и Логашова не получилось. Успехов Тимофею, возможно аренда в Тосно сделает его сильнее!
самуил кац 1
самуил кац 1
сегодня в 16:45
Подарили бы уже его тосненцам с опцией обязательного невозврата. Все-равно, наварить на нем хоть что-то вряд ли получится.
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