В «Тосно» подтвердили договоренность с «Локо» по аренде Маргасова

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко сообщил, что клуб договорился с «Локомотивом» об аренде защитника «железнодорожников» Тимофея Маргасова.

«Мы договорились с „Локомотивом“ об аренде Маргасова до конца сезона. Контракт аренды не подразумевает под собой право выкупа, по окончании сезона футболист вернется в „Локомотив“. Уже сегодня ждем Тимофея на тренировочном сборе клуба».

Маргасов перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в марте 2017 года. В текущем сезоне он сыграл лишь 5 игр за «молодежку» «Локо».