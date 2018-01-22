«Реал» вернулся к кандидатуре Де Хеа

Мадридский «Реал» вернулся к кандидатуре голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа после того, как вратарь «Атлетика» из Бильбао Кепа Аррисабалага продлил контракт с клубом. «Сливочные» хотели подписать Аррисабалагу этой зимой.
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Мадридский «Реал» вернулся к кандидатуре голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа после того, как вратарь «Атлетика» из Бильбао Кепа Аррисабалага продлил контракт с клубом. «Сливочные» хотели подписать Аррисабалагу этой зимой.