«Реал» вернулся к кандидатуре Де Хеа

Мадридский «Реал» вернулся к кандидатуре голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа после того, как вратарь «Атлетика» из Бильбао Кепа Аррисабалага продлил контракт с клубом. «Сливочные» хотели подписать Аррисабалагу этой зимой.