«Локомотив» объявил о переходе Маргасова в «Тосно» на правах аренды

Как и ожидалось, защитник «Локомотива» Тимофей Маргасов продолжит карьеру в «Тосно».

Пресс-служба «железнодорожников» сообщает о том, что 25-летний бек до конца сезона отправится на правах аренды в клуб из Ленинградской области.

За основную команду москвичей Маргасов не провел в текущем сезоне ни одной встречи. На его счету лишь 5 игр за «молодежку» «Локо».