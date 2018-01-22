«Локомотив» объявил о переходе Маргасова в «Тосно» на правах аренды

Как и ожидалось, защитник «Локомотива» Тимофей Маргасов продолжит карьеру в «Тосно».
Пресс-служба «железнодорожников» сообщает о том, что 25-летний бек до конца сезона отправится на правах аренды в клуб из Ленинградской области.
За основную команду москвичей Маргасов не провел в текущем сезоне ни одной встречи. На его счету лишь 5 игр за «молодежку» «Локо».
Во второй дивизион выживем коней и свиней.
А в Премьер-лиге на первых ролях будут Зенит, Тосно, ДинамоСПб и Амкар!
Во второй дивизион выживем коней и свиней.
А в Премьер-лиге на первых ролях будут Зенит, Тосно, ДинамоСПб и Амкар!
и выжать " Зенит " во второй дивизион..
и выжать " Зенит " во второй дивизион..