Агент: «Бензема не заслуживает такого неуважения со стороны болельщиков „Реала“»

Агент нападающего «Реала» Карима Бензема считает, что его клиент заслуживает более уважительного отношения со стороны болельщиков клуба, которые предпочитают освистывать француза:

«Это несправедливо, что Карима освистывают фанаты, хотя он месяц восстанавливался от травмы. Карим всегда демонстрировал образцовую верность клубу, он всегда в первую очередь думает о команде. Он не заслуживает такого отношения.

Конечно, это влияет на него. Он не понимает такой реакции болельщиков. Это просто неуважение по отношению к игроку, который является 7-м бомбардиром в истории клуба.

Он был частью одной из самых ярких эр самого большого клуба в мире. Вы можете освистывать кого угодно, но не игрока, которого даже на поле не было. Это в голове не укладывается».