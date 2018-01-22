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Агент: «Бензема не заслуживает такого неуважения со стороны болельщиков „Реала“»

сегодня, 19:26

Агент нападающего «Реала» Карима Бензема считает, что его клиент заслуживает более уважительного отношения со стороны болельщиков клуба, которые предпочитают освистывать француза: 

«Это несправедливо, что Карима освистывают фанаты, хотя он месяц восстанавливался от травмы. Карим всегда демонстрировал образцовую верность клубу, он всегда в первую очередь думает о команде. Он не заслуживает такого отношения.

Конечно, это влияет на него. Он не понимает такой реакции болельщиков. Это просто неуважение по отношению к игроку, который является 7-м бомбардиром в истории клуба.

Он был частью одной из самых ярких эр самого большого клуба в мире. Вы можете освистывать кого угодно, но не игрока, которого даже на поле не было. Это в голове не укладывается».

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Все комментарии
No problem
No problem
сегодня в 21:16
Мля,на Бернабеу и не таких освистывали...
о чем это ноет сутер Бенза?).
Raamtvall
Raamtvall
сегодня в 20:54
Не-не-не. Перес сказал - последнее Класико, значит последнее.
Заратустра
Заратустра
сегодня в 20:11
Этот быдло-араб заслуживает всяческого порицания со стороны цивилизованного общества.
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
сегодня в 19:55
нападающий должен забывать.И никаких отговорок
TypXXI
TypXXI
сегодня в 19:51
Скоро глоры мадрида будут мечтать о таком игроке, потому что после этого позорного сезона к ним никто не захочет переходить. В отличии от великой Барселоны.
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 19:44
реал и трусов бенземы не стоит...бэйл вообще раз в два года играет и нече...
Zen-Aku
Zen-Aku
сегодня в 19:33
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