Мхитарян: «Я осуществил свою мечту»

Новобранец «Арсенала» Генрих Мхитарян поделился впечатлениями от своего перехода из «Манчестер Юнайтед» в стан «канониров»:

«Я очень рад, что мы смогли завершить этот переход. Счастлив быть в „Арсенале“. Я осуществил свою мечту, ведь я всегда хотел играть в „Арсенале“. А теперь, когда я здесь, постараюсь помочь клубу писать историю».