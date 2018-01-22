Мхитарян: «Я осуществил свою мечту»

Новобранец «Арсенала» Генрих Мхитарян поделился впечатлениями от своего перехода из «Манчестер Юнайтед» в стан «канониров»:
«Я очень рад, что мы смогли завершить этот переход. Счастлив быть в „Арсенале“. Я осуществил свою мечту, ведь я всегда хотел играть в „Арсенале“. А теперь, когда я здесь, постараюсь помочь клубу писать историю».
Заиграет в Арсенале - увидите!
Заиграет в Арсенале - увидите!
В любом случае, радует его переход к нам, надеюсь увидеть дортмундского Генриха, а не зад******** цыганом!
В любом случае, радует его переход к нам, надеюсь увидеть дортмундского Генриха, а не зад******** цыганом!