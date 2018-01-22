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Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
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14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 2:2 Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 2:1 Логотип футбольный клуб Локомотив Т (Ташкент)Локомотив Т - - -
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Мхитарян: «Я осуществил свою мечту»

сегодня, 21:20

Новобранец «Арсенала» Генрих Мхитарян поделился впечатлениями от своего перехода из «Манчестер Юнайтед» в стан «канониров»:

«Я очень рад, что мы смогли завершить этот переход. Счастлив быть в „Арсенале“. Я осуществил свою мечту, ведь я всегда хотел играть в „Арсенале“. А теперь, когда я здесь, постараюсь помочь клубу писать историю».

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 22:08
Удачи Генриху в Арсенале!
dzvinka
dzvinka
сегодня в 22:08
Сразу говорил - ему если куда и переходить в Англии, то либо к Клоппу, либо в Арсенал. Но нет же... поперся к 14ку в МЮ.
Заиграет в Арсенале - увидите!
Mоnоlo
Mоnоlo
сегодня в 22:00
Игра в ЛЕ твоя мечта? Очень жаль)))
старина
старина
сегодня в 21:58
Один в один его же интервью после перехода в Боруссию)Только название клуба изменил
Deuced
Deuced
сегодня в 21:56
я всегда говорил хочешь успешную карьеру - в момент её зародыша спекулируй о мечте играть за десяток популярных и не очень клубов. Шоб наверняка, а там уж куда рулеточка закинет, фаны схавают если че
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 21:48
Удачи тебе в новом клубе хоть я и болею в Англии за МЮ...
drug01
drug01
сегодня в 21:43
Теперь держись за команду!
marvel777
marvel777 ответил Заратустра
сегодня в 21:43
Заратустра:
Ахах)) Сперва говорил что всегда мечтал в МЮ играть. Смешная армяшка))
никогда не говорил,сразу сказал что МЮ не клуб его мечты,а давным давно говорил что в Арсенале хочет играть - еще до Дортмунда
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 21:42
я осуществил свою детскую мечту и теперь я достоин играть в Арарате, после того как проделал долгий путь повышения квалификации.
Artuom
Artuom ответил Owl Fake
сегодня в 21:36
Owl Fake:
Чего тогда в МЮ попёрся? от безысходности?)
Арсенал значит тогда не думал покупать Генриха. А он хотел уйти из БД, Вот и всё, куда смог, туда и перешёл.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 21:36
А не получится в Лондоне так переезжай в Тулу - там тоже есть Арсенал, да и к дому поближе...
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответил Owl Fake
сегодня в 21:34
Owl Fake:
Чего тогда в МЮ попёрся? от безысходности?)
Английский язык подтянуть)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 21:32
Удачи, Генрих. Главное - не тяни одеяло на себя, и все будет хорошо.
дурман
дурман
сегодня в 21:29
ведь я всегда хотел играть в „Арсенале“😂😂😂😂
Великие Канониры
Великие Канониры
сегодня в 21:27
Добро пожаловать в Арсенал!
Заратустра
Заратустра
сегодня в 21:27
Ахах)) Сперва говорил что всегда мечтал в МЮ играть. Смешная армяшка))
Owl Fake
Owl Fake
сегодня в 21:24
Чего тогда в МЮ попёрся? от безысходности?)
ZaZizu
ZaZizu
сегодня в 21:23
Не понятен был вообще переход Генриха в МЮ к мавру с его изначальной симпатией к нам....потерял драгоценный год своей жизни.
В любом случае, радует его переход к нам, надеюсь увидеть дортмундского Генриха, а не зад******** цыганом!
Foxes
Foxes
сегодня в 21:22
:-)
Морозовский
Морозовский
сегодня в 21:22
Верится с трудом.
YRunner
YRunner
сегодня в 21:21
Велком.
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