Санчес: «Я ещё сэру Алексу Фергюсону говорил, что мечтаю перейти в „Юнайтед“»

Нападающий Алексис Санчес, сегодня сменивший «Арсенал» на «Манчестер Юнайтед», заявил, что всегда мечтал играть за «красных дьяволов»:

«Я всегда говорил, еще даже будучи мальчиком, что моя мечта - играть за „Манчестер Юнайтед“. Я это говорю не по причине того, что я здесь сейчас. Я всегда хотел играть за „Юнайтед“, я даже однажды говорил на эту тему с сэром Алексом Фергюсоном.

Мы общались около 20 минут. И я тогда сказал ему, что мечтаю перейти в „Юнайтед“».