Санчес: «Я ещё сэру Алексу Фергюсону говорил, что мечтаю перейти в „Юнайтед“»

Нападающий Алексис Санчес, сегодня сменивший «Арсенал» на «Манчестер Юнайтед», заявил, что всегда мечтал играть за «красных дьяволов»:
«Я всегда говорил, еще даже будучи мальчиком, что моя мечта - играть за „Манчестер Юнайтед“. Я это говорю не по причине того, что я здесь сейчас. Я всегда хотел играть за „Юнайтед“, я даже однажды говорил на эту тему с сэром Алексом Фергюсоном.
Мы общались около 20 минут. И я тогда сказал ему, что мечтаю перейти в „Юнайтед“».
Смысл моего коммента был не в этом, а в том что "может быть у Санчеза мечта играть за МЮ, даже без сию минутных трофеев с Сити" И я как оказалось, я был прав рассуждая о "мечтах" Санчеза
Смысл моего коммента был не в этом, а в том что "может быть у Санчеза мечта играть за МЮ, даже без сию минутных трофеев с Сити" И я как оказалось, я был прав рассуждая о "мечтах" Санчеза
Открыл Америку.. в 21 веке.
Открыл Америку.. в 21 веке.
https://www.soccer.ru/news/1031844.shtml
ROMA DROGBA
14.01.2018, 20:25
А можно взять в расчет такие понятия как история, мечта и выбрать МЮ....
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Как знал!
https://www.soccer.ru/news/1031844.shtml
ROMA DROGBA
14.01.2018, 20:25
А можно взять в расчет такие понятия как история, мечта и выбрать МЮ....
--------------------------------------------------------------------------
Как знал!