Санчес: «Я ещё сэру Алексу Фергюсону говорил, что мечтаю перейти в „Юнайтед“»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Будет ли большой проблемой для сборной России серьезная травма защитника Георгия Джикии?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Кубок Лиги
  • Испания. Кубок
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Кубок Либертадорес
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Португалия. Кубок Португальской лиги
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Франция. Кубок
  • Франция. Лига 2
Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 1/2 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 14 6.5 1.2
Испания. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М Фонбет 2.85 3.4 2.4
Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Стумбрас (Каунас)Стумбрас - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб Тяньцзинь ЦТяньцзинь Ц - - -
Франция. Кубок 2017/2018, 1/16 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭпинальЭпиналь -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсель - - -
  • Главные новости
  • Все новости
10:28
Суд намерен взыскать с «Ростова» более 300 млн рублей10
09:27
Кришито отказался продлевать контракт с «Зенитом»27
09:13
«Манчестер Юнайтед» лишил «Реал» звания самого доходного клуба в мире15
08:14
Нигматуллин: «Для Шатова и Дзюбы не будет зазорно пойти в условные „Урал“ или „Уфу“»26
05:23
Венгер: «Санчес ушёл бесплатно, но взамен мы подписали Мхитаряна на 3.5 года»25
10:54
Чеферин: «Богатые клубы скупают самых лучших игроков. Мы должны остановить эту тенденцию»0
10:47
Лэмпард близок к тому, чтобы возглавить клуб из третьего дивизиона чемпионата Англии2
10:41
Моусон: «Мы доказали, что в футболе может произойти все что угодно»1
10:37
Санчес - Киоуну: «Я покинул „Арсенал“ по той же причине, что и Анри»4
10:24
«Арсенал» включился в борьбу за хавбека ПСЖ3
10:17
Худт: «Мы должны держаться вместе, не только командой, но и с болельщиками»1
10:07
Пильгуй: «Джикия заслужил замечание»6
09:39
Силкин: «Панюков похож на Кержакова, это сбитый напористый футболист»5
08:57
Силкин: «Спрос на наших игроков в Европе может появиться с переходом туда Смолова»6
08:47
Агент: «Чичарито попросил найти ему новый клуб»2
08:37
Нигматуллин: «Многие идут в „Зенит“ именно за деньгами, а потом теряют мотивацию»7
08:24
Карвальял о победе над «Ливерпулем»: «„Суонси“ заставил болид Формулы 1 застрять в пробке»2
07:57
«Челси» согласовал с «Ромой» переход Джеко и Эмерсона8
07:37
Кепа: «У меня были предложения от других клубов, но я счастлив остаться в „Атлетике“»2
07:11
Стоунз: «Участие в четырёх турнирах сказывается на свежести „Сити“»2
06:47
Агент: «Торрейрой интересуются топ-клубы Италии»0
06:30
Клопп извинился за перепалку с фанатом «Суонси»3
06:08
Фред дал согласие на переход в «Манчестер Сити»6
05:45
«Вест Бромвич» близок к подписанию защитника сборной Египта3
04:55
«Боруссия» отклонила второе предложение «Арсенала» по Обамеянгу в размере € 60 млн7

Санчес: «Я ещё сэру Алексу Фергюсону говорил, что мечтаю перейти в „Юнайтед“»

вчера, 23:18

Нападающий Алексис Санчес, сегодня сменивший «Арсенал» на «Манчестер Юнайтед», заявил, что всегда мечтал играть за «красных дьяволов»:

«Я всегда говорил, еще даже будучи мальчиком, что моя мечта - играть за „Манчестер Юнайтед“. Я это говорю не по причине того, что я здесь сейчас. Я всегда хотел играть за „Юнайтед“, я даже однажды говорил на эту тему с сэром Алексом Фергюсоном.

Мы общались около 20 минут. И я тогда сказал ему, что мечтаю перейти в „Юнайтед“».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Моусон: «Мы доказали, что в футболе может произойти все что угодно»
Сегодня, 10:41 1
Санчес - Киоуну: «Я покинул „Арсенал“ по той же причине, что и Анри»
Сегодня, 10:37 4
Худт: «Мы должны держаться вместе, не только командой, но и с болельщиками»
Сегодня, 10:17 1
Агент: «Чичарито попросил найти ему новый клуб»
Сегодня, 08:47 2
Карвальял о победе над «Ливерпулем»: «„Суонси“ заставил болид Формулы 1 застрять в пробке»
Сегодня, 08:24 2
Кепа: «У меня были предложения от других клубов, но я счастлив остаться в „Атлетике“»
Сегодня, 07:37 2
Обсудить
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:40
Теперь чесать что угодно можно
Inside91
Inside91
сегодня в 03:01
Так что ему мешало перейти в свое время из Удинезе сразу в МЮ?Неужели деньги зажопили или все-таки не верили что раскроется?
Gannibal45
Gannibal45
сегодня в 02:00
если САФ подтвердит можно наверно поверить Санчесу, а так выглядит довольно дежурно
Dude-MU
Dude-MU
сегодня в 01:18
Были же новости когда еще в Удинезе играл
dzvinka
dzvinka
сегодня в 01:12
нуда нуда, мы уже поняли, с детства.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил Owl Fake
сегодня в 01:01
Owl Fake:
Что ты знал?) Уже месяц как все были в курсе, что он перейдёт именно в МЮ. Открыл Америку.. в 21 веке.
По состоянию на 14 января, все было еще далеко не так однозначно, и Санчез еще пока выбирал.
Смысл моего коммента был не в этом, а в том что "может быть у Санчеза мечта играть за МЮ, даже без сию минутных трофеев с Сити" И я как оказалось, я был прав рассуждая о "мечтах" Санчеза
RedDevil88
RedDevil88 ответил Martini1987
сегодня в 01:01
Martini1987:
Бла бла бла, все вы так говорите. будь ты в зените с зарплатой больше этой в два-три раза, то говорил бы так: "Я ещё Мутко говорил, что мечтаю перебраться в Питер"...
ну он вам скоро пару баночек то положит,ван дейка твоего на опу посадит вот тогда и поговорим)
fabx
fabx
сегодня в 00:37
Это уже не тот МЮ.
Martini1987
Martini1987
сегодня в 00:03
Бла бла бла, все вы так говорите. будь ты в зените с зарплатой больше этой в два-три раза, то говорил бы так: "Я ещё Мутко говорил, что мечтаю перебраться в Питер"...
Owl Fake
Owl Fake ответил ROMA DROGBA
вчера в 23:40
ROMA DROGBA:
Фердинанд: «На месте Санчеса выбрал бы сейчас „Сити“, а не МЮ» https://www.soccer.ru/news/1031844.shtml ROMA DROGBA 14.01.2018, 20:25 А можно взять в расчет такие понятия как история, мечта и выбрать МЮ.... -------------------------------------------------------------------------- Как знал!
Что ты знал?) Уже месяц как все были в курсе, что он перейдёт именно в МЮ.
Открыл Америку.. в 21 веке.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
вчера в 23:29
Фердинанд: «На месте Санчеса выбрал бы сейчас „Сити“, а не МЮ»
https://www.soccer.ru/news/1031844.shtml

ROMA DROGBA
14.01.2018, 20:25
А можно взять в расчет такие понятия как история, мечта и выбрать МЮ....

--------------------------------------------------------------------------
Как знал!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100