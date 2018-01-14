Фердинанд: «На месте Санчеса выбрал бы сейчас „Сити“, а не МЮ»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Португалия. Примейра
  • Товарищеские матчи. Сборные
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 23 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут 2:1 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал Фонбет 3.8 3.7 1.9
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 4:3 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 3.15 3.65 2.3
Германия. Бундеслига 2017/2018, 18 тур 1 X 2
20:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д 0:0 Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург Фонбет 1.42 4.85 6.6
Испания. Примера 2017/2018, 19 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
Франция. Лига 1 2017/2018, 20 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛионЛион 1:1 Логотип футбольный клуб АнжеАнже Фонбет 1.4 4.75 7.4
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб НантНант -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ Фонбет 10.2 5.5 1.28
  • Главные новости
  • Все новости
20:53
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» на «Энфилде»94
18:21
«Арсенал» позволил «Борнмуту» отдалиться от зоны вылета73
16:57
Кальдерон: «Слух об обмене Роналду на Неймара - глупая попытка прикрыть кризис в „Реале“»17
15:34
ФИФА: «Мы осуждаем сообщение „Спартака“ в сети Twitter»265
14:45
Британское издание: «Россияне планировали использовать допинг во время ЧМ-18»55
20:55
«Лион» сыграл вничью с «Анже» и упустил шанс перегнать «Монако»0
20:41
Хавбек ПСЖ Кальегари, которым интересовался «Зенит», не может найти себе новый клуб2
20:32
В сети появились фотографии формы «Барселоны» на сезон-2018/191
20:30
Лисандро Лопес прибыл в Милан для перехода в «Интер»2
20:16
Тиам: «Меня не взяли на сбор „Динамо“. Придется искать новый клуб»3
20:02
Венгер: «Будущее Санчеса решится в течение ближайших 48 часов»5
19:58
Обамеянг выведен из состава «Боруссии» по дисциплинарным причинам5
19:52
Раш: «Не удивлюсь, если „Ливерпулю“ предложат за Салаха 225 млн евро»4
19:50
Капелло: «„Локомотив“ удивил, но сезон большой»3
19:42
Венгер: «„Арсенал“ допустил слишком много ошибок»2
19:28
«Боруссия» - «Вольфсбург»: стартовые составы1
18:57
«Арсенал» впервые при Венгере не выиграл ни одного из первых 4 матчей календарного года7
18:45
Тренер «Борнмута»: «Я в восторге от игры своей команды»4
18:44
РФС проведет проверку в связи с твитом «Спартака» о «легионерах-шоколадках»33
18:36
Уилсон: «Не знал, что это наша первая победа над „Арсеналом“ в Премьер-Лиге»0
18:29
Семин в Испании встретился с Фабио Капелло15
18:28
Облак продлит контракт с мадридским «Атлетико»3
18:08
«Ливерпуль» - «Манчестер Сити»: стартовые составы17
18:05
Шей Гивен: «Не думаю, что у „Манчестер Юнайтед“ есть шанс подписать Санчеса»1
18:03
Де Бур: «Заха отлично смотрелся бы в „Ливерпуле“»0

Фердинанд: «На месте Санчеса выбрал бы сейчас „Сити“, а не МЮ»

сегодня, 16:11

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд советует нападающему «Арсенала» Алексису Санчесу перебираться в «Манчестер Сити», а не в МЮ, если тот, как и Фердинанд в свое время, ставит во главу угла победы в турнирах:

«Буду честен, если Санчес выбирает между „Манчестер Сити“ и „Манчестер Юнайтед“, то я на его месте как футболист, мечтавший выигрывать трофеи, в данный момент предпочел бы перейти в стан „горожан“.

Они лидируют в чемпионате, выиграют АПЛ в этом сезоне, участвуют в Лиге чемпионов, судя по всему, сыграют в финале Кубка Лиги, а, возможно, и Кубка Англии. Больше шансов выиграть трофеи у него будет в „Сити“».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Венгер: «Будущее Санчеса решится в течение ближайших 48 часов»
Сегодня, 20:02 5
Раш: «Не удивлюсь, если „Ливерпулю“ предложат за Салаха 225 млн евро»
Сегодня, 19:52 4
Капелло: «„Локомотив“ удивил, но сезон большой»
Сегодня, 19:50 3
Венгер: «„Арсенал“ допустил слишком много ошибок»
Сегодня, 19:42 2
Тренер «Борнмута»: «Я в восторге от игры своей команды»
Сегодня, 18:45 4
Уилсон: «Не знал, что это наша первая победа над „Арсеналом“ в Премьер-Лиге»
Сегодня, 18:36 0
Обсудить
Все комментарии
WildKem
WildKem
сегодня в 18:23
Конкретно на данный момент Рио не открыл чего-то нового, да, Сити на данный момент в этом сезоне главный фаворит в АПЛ и они уже процентов на 90 должны выигрывать, но здесь ведь есть много "Но", может Санчесу не столь важно выиграть АПЛ именно в этом сезоне, а с ним МЮ реально получит серьезное усиление и в следующем году точно МЮ будет одним из основных претендентов на победу в Англии. Да и в кубке Англии и ЛЧ МЮ также продолжает играть и как раз приобретение Санчеса очень солидное усиление в плей офф ЛЧ, а как там оно все будет кто знает, кто бы что не говорил про антифутбол Моуринью и супер красивый футбол Гвардиолы, но Моуринью с составом все же менее солидным, даже со своей типа антифутбольной тактикой выигрывал этот трофей с разными командами, ну а Пеп имея очень серьезный состав в Баварии так и не выиграл ЛЧ, всяко состав Баварии был серьезнее чем состав Интера, с которым Моуринью побеждал в ЛЧ. Да, Пеп выигрывал ЛЧ и ни один раз с Барселоной, но так Барселона и без него выигрывала этот трофей обыгрывая с крупным счетом при этом как раз Баварию Гвардиолы, поэтому больше показателен на счет ЛЧ все же стоит брать во внимание работу Пепа с Баварией, а она даже до финала с ним ни разу не доходила, хотя по составу одни из фаворитов были. Так что не сказать сейчас, что кроме АПЛ у Сити прям очень большее преимущество в плане выигрыша трофеев, ну еще за кубок лиги они продолжают бороться, но не думаю, что в гонке за трофеями этот трофей при выборе игроком команды сыграет прям ключевую роль. И все таки если в МЮ Санчес, и он сам это прекрасно понимает, реально будет при выборе состава первым выбором у тренера, к примеру на позицию правого вингера/форварда, то в Сити у Пепа Алексис реально может быть только одним из возможных вариантов, а его это думаю вряд ли устроит. Все таки есть разница или выигрывать трофеи и быть тем кто вносит огромнейший вклад в победу или же выиграть, но так играя от случая к случаю.
3 к 1
3 к 1 ответил Igo0rek
сегодня в 18:15
Igo0rek:
Странные апелляции к истории... История это пережиток прошлого. Любой новый игрок МЮ не имеет к этой истории никакого отношения. Нужно жить настоящим и писать историю здесь и сейчас. А сейчас Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед, команды одного калибра.
Ты не прав. Это не команды одного калибра. У МЮ всё выстроено с самых низов. Любой может прийти в магазин и купить футболку Чарльтона, а потом пойти с друзьями в бар для фанатов, в который они ходят уже четверть века. МЮ - это семья с рождения.
А Сити сейчас обычный сырьевой придаток. Какие легенды клуба знают сторонние болельщики? Майки звёзд прошлых лет с чьим номером покупают фанаты? В каком баре они обсуждают 137-ми летнюю историю? Да ничего этого нет у Сити. Им только предстоит всем этим обзавестись. Да и то, если шейхи останутся, а то прекратится финансирование и всё - Сити сам по себе не выживет уже, он зависим от денег шейхов. А МЮ нет, клуб научился вести дела при любом владельце.
Igo0rek
Igo0rek ответил кукарекающий барсук
сегодня в 17:28
кукарекающий барсук:
Не одного, Сити команда однодневка,а МЮ легендарный клуб
Манчестер Сити уже 137 лет... Ничего так команда однодневка...
Apsny
Apsny
сегодня в 17:22
На месте МС вообще его не брал бы, внесет дисбаланс.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 17:00
Я думаю Санчес сам знает где он хочет играть
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил Igo0rek
сегодня в 16:51
Igo0rek:
Странные апелляции к истории... История это пережиток прошлого. Любой новый игрок МЮ не имеет к этой истории никакого отношения. Нужно жить настоящим и писать историю здесь и сейчас. А сейчас Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед, команды одного калибра.
В еще недавние времена МЮ и МС всетаки были разного калибра. Хотя вряд-ли конечно Санчез с детсва мечтал попасть в МЮ
кукарекающий барсук
кукарекающий барсук ответил Igo0rek
сегодня в 16:45
Не одного, Сити команда однодневка,а МЮ легендарный клуб
Igo0rek
Igo0rek ответил ROMA DROGBA
сегодня в 16:36
ROMA DROGBA:
А можно взять в расчет такие понятия как история, мечта, и выбрать МЮ. Еще неизвестно, какие отношения остались у Санчеза и лысого после Барселоны. Мож Санчез терпеть его не может
Странные апелляции к истории... История это пережиток прошлого. Любой новый игрок МЮ не имеет к этой истории никакого отношения. Нужно жить настоящим и писать историю здесь и сейчас. А сейчас Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед, команды одного калибра.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 16:36
Неплохо бы, пойти на полгода в Сити, забрать АПЛ и свалить в МЮ. но это невозможно
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош
сегодня в 16:26
Рио верно советует , но так ли нужен Санчес Сити???
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 16:25
А можно взять в расчет такие понятия как история, мечта, и выбрать МЮ.
Еще неизвестно, какие отношения остались у Санчеза и лысого после Барселоны. Мож Санчез терпеть его не может
Брулин
Брулин
сегодня в 16:24
А нужен ли Санчес сити. В МС сейчас все спокойно, никаких скандалов . Вот придет такое непонятное в команду и что будет
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 16:12
даже игрок мю это понимает, в отличии от местных глориков
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100