Фердинанд: «На месте Санчеса выбрал бы сейчас „Сити“, а не МЮ»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд советует нападающему «Арсенала» Алексису Санчесу перебираться в «Манчестер Сити», а не в МЮ, если тот, как и Фердинанд в свое время, ставит во главу угла победы в турнирах:

«Буду честен, если Санчес выбирает между „Манчестер Сити“ и „Манчестер Юнайтед“, то я на его месте как футболист, мечтавший выигрывать трофеи, в данный момент предпочел бы перейти в стан „горожан“.

Они лидируют в чемпионате, выиграют АПЛ в этом сезоне, участвуют в Лиге чемпионов, судя по всему, сыграют в финале Кубка Лиги, а, возможно, и Кубка Англии. Больше шансов выиграть трофеи у него будет в „Сити“».