Фердинанд: «На месте Санчеса выбрал бы сейчас „Сити“, а не МЮ»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд советует нападающему «Арсенала» Алексису Санчесу перебираться в «Манчестер Сити», а не в МЮ, если тот, как и Фердинанд в свое время, ставит во главу угла победы в турнирах:
«Буду честен, если Санчес выбирает между „Манчестер Сити“ и „Манчестер Юнайтед“, то я на его месте как футболист, мечтавший выигрывать трофеи, в данный момент предпочел бы перейти в стан „горожан“.
Они лидируют в чемпионате, выиграют АПЛ в этом сезоне, участвуют в Лиге чемпионов, судя по всему, сыграют в финале Кубка Лиги, а, возможно, и Кубка Англии. Больше шансов выиграть трофеи у него будет в „Сити“».
А Сити сейчас обычный сырьевой придаток. Какие легенды клуба знают сторонние болельщики? Майки звёзд прошлых лет с чьим номером покупают фанаты? В каком баре они обсуждают 137-ми летнюю историю? Да ничего этого нет у Сити. Им только предстоит всем этим обзавестись. Да и то, если шейхи останутся, а то прекратится финансирование и всё - Сити сам по себе не выживет уже, он зависим от денег шейхов. А МЮ нет, клуб научился вести дела при любом владельце.
А Сити сейчас обычный сырьевой придаток. Какие легенды клуба знают сторонние болельщики? Майки звёзд прошлых лет с чьим номером покупают фанаты? В каком баре они обсуждают 137-ми летнюю историю? Да ничего этого нет у Сити. Им только предстоит всем этим обзавестись. Да и то, если шейхи останутся, а то прекратится финансирование и всё - Сити сам по себе не выживет уже, он зависим от денег шейхов. А МЮ нет, клуб научился вести дела при любом владельце.
Еще неизвестно, какие отношения остались у Санчеза и лысого после Барселоны. Мож Санчез терпеть его не может
Еще неизвестно, какие отношения остались у Санчеза и лысого после Барселоны. Мож Санчез терпеть его не может