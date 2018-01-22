Обамеянг уже завтра может стать игроком «Арсенала»

Сегодня «Арсенал» подписал полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна, а уже завтра «канониры» могут усилиться нападающим дортмундской «Боруссии» Пьером-Эмериком Обамеянгом.

СМИ утверждают, что габонец перейдет в лондонский клуб в ближайшие 24 часа.

При этом главный тренер дортмундцев Петер Штегер заинтересован в том, чтобы точка в переговорах с «Арсеналом» была поставлена как можно скорее:

«Мы хотим, чтобы решение было принято завтра, каким бы оно ни было.

Я, вероятно, озвучу желание многих людей. Нам нужна ясность».