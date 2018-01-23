Фабиански: «На данный момент эта победа над „Ливерпулем“ ничего нам не даёт»

Голкипер «Суонси» Лукаш Фабиански поделился впечатлениями от домашней встречи 24-го тура АПЛ против «Ливерпуля», которая завершилась минимальной победой хозяев (1:0):

«Нам нужно было максимально собранно и надёжно сыграть в обороне, это всегда даёт шанс добиться успешного результата. Но мы не просто сидели в своей штрафной и ждали игроков „Ливерпуля“. Были моменты, когда мы сами играли в атаку.

На данный момент эта победа не даёт нам ничего. Но после этого матча и предстоящей домашней игры с „Арсеналом“ все будут смотреть на нас, как на команду, с которой придётся повозиться, чтобы взять три очка. Так что сегодняшняя встреча придаст нам уверенности. Кроме того, очень важно, что мы сократили отставание от команд, опережающих нас в турнирной таблице».