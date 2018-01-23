«Боруссия» отклонила второе предложение «Арсенала» по Обамеянгу в размере € 60 млн

Дортмундская «Боруссия» отклонила второе предложение «Арсенала» о приобретении габонского нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, утверждает источник.

Изначально «канониры» предлагали немецкому клубу € 50 млн за 28-летнего игрока, но эта сумма дортмундцев не устроила. Затем «Арсенал» улучшил предложение, увеличив сумму до € 60 млн, но «Боруссия» снова ответила отказом.

По информации источника, дортмундский клуб хочет выручить за Обамеянга не менее € 70 млн. Отмечается, что в обратном направлении на правах полугодичной аренды может отправиться форвард лондонцев Оливье Жиру,

Ранее сообщалось, что переход Обамеянга в «Арсенал» может состояться уже 23-го января.