Стоунз: «Участие в четырёх турнирах сказывается на свежести „Сити“»

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз поделился мнением о нынешней форме своей команды:

«Безусловно, мы хотели продлить нашу беспроигрышную серию в чемпионате. Я уверен, любая команда хотела бы этого добиться, но это очень сложно сделать.

Четыре турнира, в которых мы до сих пор участвуем, и то количество матчей, что мы вынуждены провести, в отличие от некоторых других команд, сказываются на свежести „Манчестер Сити“, независимо от того, насколько сильно ротируется состав.

Считаю, что иногда нужно просто поднять руки вверх и сказать: „Мы дали наш лучший результат“, что мы и сделали. Думаю, теперь мы просто должны двигаться дальше».

Напомним, в последнем туре «Ман Сити» одолел «Ньюкасл» (3:1) благодаря хет-трику Серхио Агуэро.