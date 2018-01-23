Худт: «Болельщики должны быть вместе с нами»

Защитник «Саутгемптона» Уэсли Худт прокомментировал турнирное положение своего клуба. «Святые» находятся в зоне вылета, команда занимает 18 строчку в таблице чемпионата Англии.



«Мы должны держаться вместе не только командой, но и с болельщиками. Конечно, после всего им трудно в нас верить, но только вместе мы сможем выйти из кризиса.



Нам определенно нужно зарабатывать больше очков, чтобы оказаться в безопасном положении. Именно в этом заключается наша главная цель».



Напомним, что минувшим летом Уэсли Худт сменил «Лацио» на «Саутгемптон».