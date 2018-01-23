Аренда Жиру в «Боруссию» может стать ключом к приобретению «Арсеналом» Обамеянга

По информации британских СМИ, «Арсеналу» и дортмундской «Боруссии» пока не удается договориться о трансфере нападающего «шмелей» Пьера-Эмерика Обамеянга в лондонский клуб.

Сообщается, что главным препятствием на пути к переходу габонца является форвард «канониров» Оливье Жиру, которого хотят видеть в Дортмунде, но только на правах аренды. Судя по всему, «Арсенал» хочет включить француза в сделку, однако в «Боруссии» не хотят отдавать около половины выручки за Обамеянга (70 млн евро) обратно в Лондон за переход Жиру.

Немецкий клуб надеется, что лондонцы согласятся отпустить Жиру в Дортмунд на правах аренды до конца сезона.