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Рейнгольд: «Зе Луиш и Промес потеряются на Западе, там пахать надо как ишакам»

сегодня, 12:07

Экс-нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд не советует легионерам «красно-белых» Квинси Промесу и Зе Луишу перебираться в Англию:

«Если бы меня пригласили в Тарасовку, я бы всем ребятам посоветовал никуда не уходить. Не только Зе Луишу, но и Промесу с Адриано. Зачем уходить? В „Спартаке“ у вас идеальные условия для развития карьеры. Зарплата хорошая, народ любит, бытовые условия отличные. В чем вы еще нуждаетесь?

Настаиваю на том, что, если Зе Луиш или Промес сорвутся в другой клуб ради лишней пары долларов, они потеряются. Чтобы заиграть на Западе, нужно пахать как ишаку. Кто только ни пытался зам закрепиться — все скисли.

Сейчас лучше сосредоточиться на сборах, подготовиться к матчу с „Локомотивом“, а после чемпионата мира будет видно. Сейчас никакого смысла уходить нет».

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Все комментарии
Великолепный
Великолепный
сегодня в 19:31

blitz
blitz ответил cska.78
сегодня в 19:27
cska.78:
Прав был Канчельскис :)
Прав был Канчельскис на все 100%
Некит_Зенит
Некит_Зенит
сегодня в 16:49
А может они как футболисты закончились?! Потому и сидят в спартаке. А на западе лишнюю пару долларов им никто не даст, там пахать надо))
Karkaz
Karkaz
сегодня в 15:51
Болелам ЦСКА и Зенита тоже не стоит сильно радоваться. Их игроки тоже далеко не ушли. Одни в Китае играют, другие в Турции или в глухом запасе аутсайдера АПЛ.
борька
борька
сегодня в 15:35
Время покажет, у каждого своя башка
ОлегаТэ
ОлегаТэ
сегодня в 14:07
Рейнгольд достал...
Языком молоть всяко башлёвее, чем по полю бегать.
Нехороший человек.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 13:59
Зе Луишу и Промесу зачем на Запад? Если "ишак"-это большой конь ..)
LOpp
LOpp
сегодня в 13:27
возможно Рейнгольд прав. Пусть Зе Луиш и Промес остаются в Спартаке и каждый сезон отгружают Игоряну-43 полную авоську на радость всей России.
Литейный 4
Литейный 4 ответил galem72
сегодня в 13:16
galem72:
Каким бы талантом Антоха не был, с любого ракурса АПЛ абсолютно не его лига! Он на фланге в РПЛ еле добегивает до 80 минуты, а там просто на этой позиции нужно быть "ямайцем" с бесконечной дыхалкой. Если же нет таковой, то будут неиссякаемые тренировки по физухе и выносливости, и весь креатив превратится в обычного статиста. Так что играть ему в Спартаке!
Разбились радужные мечты пупсиков об сейф с запертыми паспортами!
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 13:10
Всё верно. В Тарасовке они как сыр в масле катаются и Федун до конца карьеры будет с них пылинки сдувать. А в Англии с ними никто нянчится не будет и в конце концов повторят судьбу Мусы,который тоже рвался в АПЛ,мечтал там заиграть на высшем уровне,а в итоге вернулся обратно в цска,грустный и с разбитыми мечтами )
galem72
galem72
сегодня в 13:08
Каким бы талантом Антоха не был, с любого ракурса АПЛ абсолютно не его лига! Он на фланге в РПЛ еле добегивает до 80 минуты, а там просто на этой позиции нужно быть "ямайцем" с бесконечной дыхалкой. Если же нет таковой, то будут неиссякаемые тренировки по физухе и выносливости, и весь креатив превратится в обычного статиста. Так что играть ему в Спартаке!
cska plus
cska plus
сегодня в 13:01
А в хрюшатнике можно безбедно жить на ворованные у дедушек и бабушек федуном деньги.
Nikola45
Nikola45
сегодня в 12:45
Во втором контрольном матче на сборе в ОАЭ «Спартак» уступил ФК «Астана» со счетом - 2:3. Напомним, что первый контрольный матч против «Шанхай СИПГ» завершился поражением для московского клуба со счетом - 1:0. Уже сегодня красно-белые покинут ОАЭ
Али Ибн Абдул Обстул Задом Бей
Али Ибн Абдул Обстул Задом Бей ответил moralesoul
сегодня в 12:39
moralesoul:
Так и моя тёща говорит - никуда не уезжайте, там трудно, оставайтесь дома.. Не люблю такие мнение! Нужно валить туда, где лучше!
Дык никто не зовет, где лучше! :)
moralesoul
moralesoul
сегодня в 12:37
Так и моя тёща говорит - никуда не уезжайте, там трудно, оставайтесь дома..
Не люблю такие мнение! Нужно валить туда, где лучше!
Dead Morozzzz
Dead Morozzzz
сегодня в 12:32
Кому они нужны? Испорченный товар.
moskwa 09
moskwa 09
сегодня в 12:32
дед понимает,что если черные уйдут,то в спартаке играть некому,ну а на счет условий в спартаке ,может они и хорошие,но в большие клубы из спартака никто их не возьмет,смотрят как они играют в европе,но а после игр спартака в европе ,на них точно никто не посмотрит
makkie
makkie
сегодня в 12:31
Промес то как раз пахарь, ему в Европе - как вода для рыбы.
А вот Зе частенько травмируется и во всякие истории попадает.
Nikola45
Nikola45
сегодня в 12:28
    CrazyTapok
    CrazyTapok
    сегодня в 12:26
    Пупсики на излете!
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 12:23
    Дед навернул столовую ложку микстуры на спирту и давай хайпить ))))
    kust07
    kust07
    сегодня в 12:21
    Кто только не пытался зам закрепиться — все скисли...))) Рейнгольду больше не наливать,язык заплетается у старого))
    juchok
    juchok ответил cska.78
    сегодня в 12:17
    cska.78:
    Прав был Канчельскис :)
    посмотрели Дзагоев и Акинфеев на Красича, Мусу и Думбию да и решили остаться в конюшне!
    Nikola45
    Nikola45
    сегодня в 12:15
      Klasse
      Klasse
      сегодня в 12:15
      Агада)) Особенно Видич скис. И Нико Пареха с его тремя подряд ЛЕ скис)) Рохо так вон вообще в АПЛ в МЮ гниёт))
      Nikola45
      Nikola45
      сегодня в 12:13
      А так они в Тарасовке .... пинают, как в ОАЭ! Две игры два проигрыша! ))
      Jum13
      Jum13
      сегодня в 12:13
      Ахаха )))
      Даже свои понимают, что понты Промеса и Зе Луиша в Англии закончатся, поэтому они и боятся туда ехать )))
      Литейный 4
      Литейный 4
      сегодня в 12:11
      Да сбитые это летчики. Промес еще спускается на парашюте, а Зе уже плюхнулся! :)))
      FILL3286
      FILL3286
      сегодня в 12:09
      Понятно пахать)
      Это же не в зените сидеть и получать по 4 млн евро!
      С конюшни вон перешли шоколадки и где они сейчас?
      cska.78
      cska.78
      сегодня в 12:09
      Прав был Канчельскис :)
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