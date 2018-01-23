Рейнгольд: «Зе Луиш и Промес потеряются на Западе, там пахать надо как ишакам»

Экс-нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд не советует легионерам «красно-белых» Квинси Промесу и Зе Луишу перебираться в Англию:

«Если бы меня пригласили в Тарасовку, я бы всем ребятам посоветовал никуда не уходить. Не только Зе Луишу, но и Промесу с Адриано. Зачем уходить? В „Спартаке“ у вас идеальные условия для развития карьеры. Зарплата хорошая, народ любит, бытовые условия отличные. В чем вы еще нуждаетесь?

Настаиваю на том, что, если Зе Луиш или Промес сорвутся в другой клуб ради лишней пары долларов, они потеряются. Чтобы заиграть на Западе, нужно пахать как ишаку. Кто только ни пытался зам закрепиться — все скисли.

Сейчас лучше сосредоточиться на сборах, подготовиться к матчу с „Локомотивом“, а после чемпионата мира будет видно. Сейчас никакого смысла уходить нет».