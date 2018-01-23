Войсковые саперы будут обеспечивать безопасность на ЧМ-2018

Начальник инженерного управления Росгвардии Александр Заровнятных заявил, что для обеспечения безопасности на чемпионате мира 2018 будут привлекаться войска, в том числе саперы.

«Мы планируем на этот период для выполнения задач привлекать в том числе войсковую составляющую. Дополнительную подготовку пройдут подразделения в учебном центре в Сыктывкаре и в тех городах, где посчитаем нужным усилить войсковую составляющую. Им будут переданы личный состав и средства централизованных воинских частей военнослужащих, которые совместно с сотрудниками ОМОН будут эти задачи выполнять.

Особых затруднений и сложностей у нас выполнение этих задач не вызовет».



Напомним, что Росгвардия будет охранять официальную делегацию ФИФА во время ЧМ-2018.