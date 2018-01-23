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    Будет ли большой проблемой для сборной России серьезная травма защитника Георгия Джикии?
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Войсковые саперы будут обеспечивать безопасность на ЧМ-2018

сегодня, 13:14

Начальник инженерного управления Росгвардии Александр Заровнятных заявил, что для обеспечения безопасности на чемпионате мира 2018 будут привлекаться войска, в том числе саперы.

«Мы планируем на этот период для выполнения задач привлекать в том числе войсковую составляющую. Дополнительную подготовку пройдут подразделения в учебном центре в Сыктывкаре и в тех городах, где посчитаем нужным усилить войсковую составляющую. Им будут переданы личный состав и средства централизованных воинских частей военнослужащих, которые совместно с сотрудниками ОМОН будут эти задачи выполнять.

Особых затруднений и сложностей у нас выполнение этих задач не вызовет».

Напомним, что Росгвардия будет охранять официальную делегацию ФИФА во время ЧМ-2018.

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 17:35
...ребятушки ФУТБОЛ это не только игрушка,но в последнее время и ПОЛИТИКА и простите БЕЗОПАСНОСТЬ ещё никто не отменял,прекрасных Вам посещений наших стадионов!!!
Одно слово румын
Одно слово румын
сегодня в 16:20
Пусть первым делом клячебакланские пуканы разминируют, а то бомбят всю зиму после процедуры "Пашалич 90+8"
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 15:23
Вы ещё авиацию, танковые войска, ВДВ подключите, позорище настоящее,, то заводы на два месяца позакрывать хотят, а ещё усыпите всех нас и будет вам всем счастье.
Klasse
Klasse
сегодня в 14:40
Уже готовы тушить конское бомбление после очередных бабочек сухаряна рекордсмена, молодцы!
Казанский
Казанский
сегодня в 13:16
Поле что-ли будут минировать возле штрафной сборной России?))
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