Бабаев: «ЦСКА добывает трофеи благодаря выверенной работе»

сегодня, 13:52

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал результаты команды в последние сезоны.

Все, кто знает ЦСКА и мою позицию тщательно взвешивать слова, понимают: мы живем не лозунгами, а системной выверенной работой. Работой, которая за последние три года принесла нам серебро, бронзу, два Кубка и Суперкубок России. Это не случайности, не вопрос везения или невезения. Я верю, что в работе — на что наработал, то и получил. При этом это ведь важнейшая, но все же верхушка айсберга. А «под водой», если проводить аналогию, строительство новой базы на Озере Круглое, наши проекты — от поиска юных талантов до работы с болельщиками.

ЦСКА выиграл Кубок России в сезонах-2022/23 и 2024/25, а также Суперкубок (2025). В прошлом сезоне команде удалось стать третьей в чемпионате, в сезоне-2022/23 завоевать серебро.

oFANATo
oFANATo ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 18:29, ред.
Зачем мелочиться про последние 10 лет или последние 3 года?
Можно сразу за 25 лет посчитать, нам не жалко!
ЦСКА первый российский клуб выигравший Европейский кубок УЕФА - 2005 г.
Чемпион - 2003, 2005, 2006, 2012/13, 2013/14, 2015/16
Кубок обладатель - 2001/02, 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13, 2022/23, 2024/25.
Суперкубок- 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018, 2025.
Ну как то так.......
lazzioll
lazzioll ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 17:11, ред.
как-то вы странно считаете, оно то правильно но с другой стороны а за последние 9-10 лет сколько трофеев??? правильно - те же самые два кубка и суперкубок)) но звучит уже по другому. ЦСКА по мне кажется клуб для стабильного заработка денег тем же Бабаевым. просто риторика и заявления. а так же трофеи пару кубков за 10 лет примерно у меня ассоциируются с Лотито. он примерно то же самое говорит. и трофеи такие же. и денег на продажах зарабатывает и вроде покупает кого-то. в принципе стабильность есть в районе 4-7 места всегда. ну тут у ЦСКА получше места повыше. хотелось бы только чемпионств не ждать по 30 лет))
oFANATo
oFANATo
сегодня в 16:59
За последние три года два Кубка и Суперкубок России........
Неплохой результат.....в этом сезоне поборемся за чемпионство.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ tx6cr3ujevj7 (раскрыть)
сегодня в 16:54
За футболом не следишь?? Два Кубка РФ. Суперкубок РПЛ. Медали РПЛ и сейчас Зимний Кубок. Мало? И это за год всего-то
shur
shur ответ Твой Арсен (раскрыть)
сегодня в 16:25
....другое дело....!
tx6cr3ujevj7
tx6cr3ujevj7
сегодня в 16:24
ЦСКА конечно хорошо играет в последнее время. Но о каких достижениях идет речь ?
Твой Арсен
Твой Арсен ответ shur (раскрыть)
сегодня в 16:11, ред.
56.056875, 37.358804 (рыбаки) - на яндекс карте, озера рядом
shur
shur ответ Твой Арсен (раскрыть)
сегодня в 16:07
...Приветствую! Убрал картинку,дайте точные координаты,чтобы понять где оно находится!
Твой Арсен
Твой Арсен ответ shur (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 16:01, ред.
Это не оно. Я бывал на нем и на соседнем озере Долгом много раз на протяжении многих лет и видел, как их уничтожают. На берегу Круглого раньше располагалась деревня "Рыбаки". Место было заповедное: сам лично видел речных выдр, бобров и т.д. Потом место облюбовали и всё загадили. Деревня стала гигантским коттеджным поселком, ещё и свободный доступ к озерам перекрыли. Ради места под коттеджи даже реку между озерами засыпали, из-за этого одно из озер сильно обмелело...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 15:39, ред.
Два клуба Краснодар и ЦСКА в РПЛ которые наиболее стабильны в своих результатах за счёт чётко налаженной работы в клубе, как в команде, так и в административной части. Кто-то может возразить, почему я не упомянул тут клуб из Питера, который семь последних лет постоянно в чемпионах и призах? Отвечу, он стабилен только за счёт безмерного финансирования со стороны Газпрома, а не за счёт налаженной работы на всех уровнях футбольного клуба.
Кто согласен, как обычно говорят блогеры, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.:))
Болейте за своих, а не против чужих!
