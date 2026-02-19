Бабаев: «ЦСКА добывает трофеи благодаря выверенной работе»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал результаты команды в последние сезоны.
Все, кто знает ЦСКА и мою позицию тщательно взвешивать слова, понимают: мы живем не лозунгами, а системной выверенной работой. Работой, которая за последние три года принесла нам серебро, бронзу, два Кубка и Суперкубок России. Это не случайности, не вопрос везения или невезения. Я верю, что в работе — на что наработал, то и получил. При этом это ведь важнейшая, но все же верхушка айсберга. А «под водой», если проводить аналогию, строительство новой базы на Озере Круглое, наши проекты — от поиска юных талантов до работы с болельщиками.
ЦСКА выиграл Кубок России в сезонах-2022/23 и 2024/25, а также Суперкубок (2025). В прошлом сезоне команде удалось стать третьей в чемпионате, в сезоне-2022/23 завоевать серебро.
