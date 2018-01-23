Глава Федерации футбола Египта считает, что Салах летом перейдёт в «Реал»

Президент Федерации футбола Египта Хани Або Рида считает, что вингер «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах имеет все шансы перебраться летом в «Реал»:

«Существует реальная вероятность того, что Салах будет играть за „Реал“ в следующем сезоне. Испанский клуб сделает „Ливерпулю“ отличное предложение. Салах хочет играть за клуб, популярный во всем мире. „Реал“ станет отличным выбором для игрока, такой переход пойдет на пользу всему египетскому футболу».