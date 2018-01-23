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Глава Федерации футбола Египта считает, что Салах летом перейдёт в «Реал»

сегодня, 13:26

Президент Федерации футбола Египта Хани Або Рида считает, что вингер «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах имеет все шансы перебраться летом в «Реал»:

«Существует реальная вероятность того, что Салах будет играть за „Реал“ в следующем сезоне. Испанский клуб сделает „Ливерпулю“ отличное предложение. Салах хочет играть за клуб, популярный во всем мире. „Реал“ станет отличным выбором для игрока, такой переход пойдет на пользу всему египетскому футболу».

Напомним, что по итогам 2017 года Салах был признан лучшим футболистом Африки.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 17:55
перейдёт...спасти невозможно!
starche
starche
сегодня в 17:41
Если будет демонстрировать стабильную игру высокого класса..................
Ищущий и Понимающий
Ищущий и Понимающий
сегодня в 16:56
Потом президент Египта даст указ по этому поводу!
амурец
амурец ответил Майкл59ru
сегодня в 15:21
Майкл59ru:
Неа,в Реале уже будет Неймар,который и будет решать кого брать в основу,а кого нет. И не думаю что ему по нраву будет соперничество с равным по силам игроком. Хватит,он этого уже натерпелся в ПСЖ, конкурируя с Мбаппе и Кавани. Ему в пару кого нибудь среднего игрочишку подавай,ну типа Смолова,который всегда будет бояться его авторитета и играть только на него. Короче как было в Барселоне,при Месси )
у него в паре уже был средний игрочишка. который в 2015 скрысил у него ЗМ
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 15:15
Салах классный футболист и его желание понятно. Вполне возможно,что и перейдёт в Реал!
ману дель мораль
ману дель мораль ответил RUSTY8
сегодня в 15:09
RUSTY8:
он еще пару лет Реал будет доить
Это еще кто кого доит...)
guest dragon
guest dragon
сегодня в 15:08
Круто.
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 14:57
Лучше бы он остался в Ливерпуле, потому что не известно как у него пойдет в Реале
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 14:07
Неа,в Реале уже будет Неймар,который и будет решать кого брать в основу,а кого нет. И не думаю что ему по нраву будет соперничество с равным по силам игроком. Хватит,он этого уже натерпелся в ПСЖ, конкурируя с Мбаппе и Кавани. Ему в пару кого нибудь среднего игрочишку подавай,ну типа Смолова,который всегда будет бояться его авторитета и играть только на него. Короче как было в Барселоне,при Месси )
Заратустра
Заратустра ответил RUSTY8
сегодня в 14:05
Не, Перес умный дядька. Сольёт его технично.
RUSTY8
RUSTY8 ответил Заратустра
сегодня в 13:57
Заратустра:
Его к тому времени уже не будет в Реале.
он еще пару лет Реал будет доить
Заратустра
Заратустра ответил RUSTY8
сегодня в 13:56
Его к тому времени уже не будет в Реале.
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 13:54
dzvinka
dzvinka
сегодня в 13:37
это конечно же чушь полнейшая. Но за 200 лямов - да пожалуйста)))
Robbaggio
Robbaggio
сегодня в 13:37
Причем вообще здесь глава Федерации футбола Египта?
Заратустра
Заратустра
сегодня в 13:35
Для Салаха это правильный шаг. Ведь ливерпуль уже забыл, что такое трофеи.
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