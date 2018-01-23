Цены на билеты на матч «Локомотив» - «Спартак» стартуют от 1800 рублей

Официальный сайт «Локомотива» объявил о старте продаж билетов на матч 21-го тура российской Премьер-Лиги против «Спартака».



Билеты на игру будут стоить от 1800 до 25000 рублей. Напомним, что матч состоится 4 марта.



Ранее защитник «Спартака» Андрей Ещенко заявил, что «красно-белым» по силам догнать «Локомотив» в таблице чемпионата России.