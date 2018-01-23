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    Будет ли большой проблемой для сборной России серьезная травма защитника Георгия Джикии?
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Цены на билеты на матч «Локомотив» - «Спартак» стартуют от 1800 рублей

сегодня, 16:27
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак04.03.2018 в 16:30 Не начался

Официальный сайт «Локомотива» объявил о старте продаж билетов на матч 21-го тура российской Премьер-Лиги против «Спартака».

Билеты на игру будут стоить от 1800 до 25000 рублей. Напомним, что матч состоится 4 марта. 

Ранее защитник «Спартака» Андрей Ещенко заявил, что «красно-белым» по силам догнать «Локомотив» в таблице чемпионата России.

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Все комментарии
fcspartak
fcspartak ответил Байкал-38
сегодня в 20:33
Байкал-38:
О тебя уже выпустили?! Кстати добавь в перечень "Рогатки, хлопушки имеются?" шоколадки, плюшевые, пупсики! А у меня уже всё готово, жду, не переживай!!! И спасибо, что переживаете, вижу, что вы без меня уже не можете, радует!
откуда меня должны были выпустить?) меня никто нигде не закрывал
112910415
112910415
сегодня в 18:31
важный матч...цены адекватные
Бутсы
Бутсы
сегодня в 18:30
Я не ставил тебя в игнор. Я вообще не знаю что это. Ради интереса ставил и тут же вытащил оттуда ВОДИТЕЛЯ АВТОБУСА. В профиле всё видно. Стало быть, Водитель автобуса - это ты?
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 18:03
Бутсы сдался, в игнор меня поставил! Передайте ему если можете от меня послание!

Кстати твоя жалоба на меня не прошла! И как тебе подарочек? Уже представил такая Шапка фанатская "рога" (официальное название если что) тебе пойдёт, а главное расцветка!!!
Байкал-38
Байкал-38 ответил fcspartak
сегодня в 17:54
fcspartak:
Байкал, за 1800 верхнюю боковушку брать будешь ?
О тебя уже выпустили?! Кстати добавь в перечень "Рогатки, хлопушки имеются?" шоколадки, плюшевые, пупсики! А у меня уже всё готово, жду, не переживай!!! И спасибо, что переживаете, вижу, что вы без меня уже не можете, радует!
Бутсы
Бутсы ответил fcspartak
сегодня в 17:20
fcspartak:
Байкал, за 1800 верхнюю боковушку брать будешь ?
Его на ветках Локомотива не видно. У лазурных дежурит.
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 17:08
Кому надо сходят за любые деньги, тут вопрос не в этом, просто есть болелы для которых такая цена очень высокая им то как быть.
fcspartak
fcspartak
сегодня в 17:06
Байкал, за 1800 верхнюю боковушку брать будешь ?
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:05
Локомотив за одну игру заработает больше, чем за остальные 14 домашних матчей.
ВТОРОЙ КЛУБ МИЛАНА ЭНТОР
ВТОРОЙ КЛУБ МИЛАНА ЭНТОР
сегодня в 16:57
Народу с берегов болота не понять этого,это им не манекены у себя на распиле выставлять))
cska.78
cska.78
сегодня в 16:55
Пупсики опять к Мутко жаловаться побегут по ценам?
Против ЦСКА
Против ЦСКА ответил FILL3286
сегодня в 16:55
FILL3286:
Лазурные лесом) Вам не понять все ровно,что такие цены) Это не то что на вас стоят по 70-150 рублей и то потолок,и то заставляют силком идти,не то газ отключат)
Официально большая часть билетов стоит очень дорого.
Есть фирмы, которые их выкупают, а потом "распространяют".
Так "Зенит" попадает в лидеры рейтингов и уходит от ФФП.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 16:51
У меня у тещи пенсия 9000. Хорошо, что она не футбольный болельщик.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 16:47
Нормальная цена.
В мае можно было бы продать в три-четыре раза дороже.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 16:40
А бакланам квоту выделили за "Спартак" топить!
piercman
piercman
сегодня в 16:39
девочки против пупсиков. интересное кино)
Бутсы
Бутсы
сегодня в 16:38
Это им не поможет. На черкизоне в очередной раз будет слышно и видно только фанатов Спартака.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 16:36
Интерес к матчу диктует цены на билеты.
Надеюсь, что оба клуба будут в статусе действующих участников Лиги Европы.
drug01
drug01
сегодня в 16:33
Цена нормальная надо брать
Klasse
Klasse
сегодня в 16:32
Еще бы. Лучшая команда России едет в Черкизово. Аншлаг был бы, стартуй цены и с 5 тысяч)
FILL3286
FILL3286
сегодня в 16:32
Лазурные лесом)
Вам не понять все ровно,что такие цены)
Это не то что на вас стоят по 70-150 рублей и то потолок,и то заставляют силком идти,не то газ отключат)
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