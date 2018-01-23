«Интер» хочет взять в аренду форварда «Ливерпуля»

Миланский «Интер» сделал предложение «Ливерпулю» по трансферу нападающего Дэниела Старриджа. «Интер» пока не может позволить себе купить игрока из-за финансового фэйр-плей, поэтому сделал предложение «красным» по поводу аренды форварда.
Миланский клуб планирует арендовать Старриджа до конца текущего сезона.
Старридж в этом сезоне провел девять игр в чемпионате Англии, забил два гола и отдал одну голевую передачу.
Вслед за Старижем к нам кинутся Мессе и Ранальда Левановскей и Кейн Азар и Дзюбинья.
Под рукаводством синьёра Лучаны мы станем гразой Сасуол и Беневент, они не посмеют больше глумица над нами.
С возращением в элиту братья.
Вслед за Старижем к нам кинутся Мессе и Ранальда Левановскей и Кейн Азар и Дзюбинья.
Под рукаводством синьёра Лучаны мы станем гразой Сасуол и Беневент, они не посмеют больше глумица над нами.
С возращением в элиту братья.
1. Дзюба
2. Шатов
3. Новосельцев
Контакты: Стучать по трубе три раза
1. Дзюба
2. Шатов
3. Новосельцев
Контакты: Стучать по трубе три раза