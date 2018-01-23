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    Будет ли большой проблемой для сборной России серьезная травма защитника Георгия Джикии?
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«Интер» хочет взять в аренду форварда «Ливерпуля»

сегодня, 17:21

Миланский «Интер» сделал предложение «Ливерпулю» по трансферу нападающего Дэниела Старриджа. «Интер» пока не может позволить себе купить игрока из-за финансового фэйр-плей, поэтому сделал предложение «красным» по поводу аренды форварда.

Миланский клуб планирует арендовать Старриджа до конца текущего сезона.

Старридж в этом сезоне провел девять игр в чемпионате Англии, забил два гола и отдал одну голевую передачу.

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Все комментарии
Камелошка
Камелошка
сегодня в 22:05
Вот он успех нерадзурдцы. Как я и прагнозировал лутшие игроки рвуца в наш виликий клуб. Даже многамилионые кантракты не могут их удержать в саставе мешков и они ринулись к нам за трафеями.
Вслед за Старижем к нам кинутся Мессе и Ранальда Левановскей и Кейн Азар и Дзюбинья.
Под рукаводством синьёра Лучаны мы станем гразой Сасуол и Беневент, они не посмеют больше глумица над нами.
С возращением в элиту братья.
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 21:22
Хочет много, а возьмёт только у Белого Клыка. Аха-ха)
Crooclin
Crooclin ответил Faustello
сегодня в 20:49
Faustello:
Арендодатель сдаст в аренду б/у: 1. Дзюба 2. Шатов 3. Новосельцев Контакты: Стучать по трубе три раза
Ваааахахахахахахахаххахахахаха!!!!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:31
Когда Интер узнает зарплату футболиста, глазки у них округлятся.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:53
Честно говоря он вообще потерялся
Faustello
Faustello
сегодня в 17:43
Арендодатель сдаст в аренду б/у:
1. Дзюба
2. Шатов
3. Новосельцев

Контакты: Стучать по трубе три раза
FILL3286
FILL3286
сегодня в 17:25
Не пойдет к прозрачным)
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