«Интер» хочет взять в аренду форварда «Ливерпуля»

Миланский «Интер» сделал предложение «Ливерпулю» по трансферу нападающего Дэниела Старриджа. «Интер» пока не может позволить себе купить игрока из-за финансового фэйр-плей, поэтому сделал предложение «красным» по поводу аренды форварда.

Миланский клуб планирует арендовать Старриджа до конца текущего сезона.

Старридж в этом сезоне провел девять игр в чемпионате Англии, забил два гола и отдал одну голевую передачу.