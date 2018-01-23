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«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» поборются за полузащитника «Порту»

23 января 2018, 16:38

По данным источника, «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» поборются за полузащитника «Порту» Данилу. 

Сообщается, что оба клуба из английской Премьер-Лиги заинтересованы в трансфере 26-летнего футболиста. Скауты обеих команд присутствовали на матче 19-го тура португальской Примейры против «Тонделы», где просматривали игрока. В этом сезоне Данилу находится в прекрасной форме. Также отмечается, что осуществление сделки может состояться в ближайшее время.

Летом сообщалось, что в услугах бразильца нуждается и ПСЖ.

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Остапчук 67
Остапчук 67
23 января 2018 в 16:41
Желаю ему попасть туда, куда он сам желает!!!
Гость
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