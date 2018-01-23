«Ньюкасл» арендовал полузащитника «Челси»

Пресс-служба «Ньюкасла» с гордостью объявила о перспективном новичке клуба — полузащитнике Кенеди, принадлежащем «Челси». 21-летний футболист проведет в черно-белой футболке остаток сезона на правах аренды.

Бразилец переехал в Лондон из «Флуминенсе» в 2015 году и с тех пор провел в Англии 20 матчей.

Наставник «синих» Антонио Конте все еще рассчитывает на хавбека и уверен, что эта сделка пойдет Кенеди на пользу.