«Мазервелл» снял пародию на презентацию Санчеса в «Манчестер Юнайтед»

Шотландский клуб «Мазервелл» спародировал презентацию форварда Алексиса Санчеса в «Манчестер Юнайтед». Чилиец, перешедший в МЮ из «Арсенала» на видео исполнил на фортепиано гимн своего нового клуба, а затем вышел на поле «Олд Траффорд».

«Мазервелл», подписав полноценный контракт с защитником Питером Хартли, который выступал за клуб на правах аренды, объявил о соглашении с 29-летним игроком похожим образом.

🎹 | Ladies and gentlemen, please take your seats. Introducing #Pete6... #SIWY #MFC



Are we doing this right, @ManUtd? 👀 😜 pic.twitter.com/4d14hXW7bN