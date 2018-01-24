Журналист: «Конте уйдет из „Челси“ летом»

Гильда Пензанте, журналист авторитетного итальянского издания SKY Italy, сообщил, что главный тренер «Челси» Антонио Конте летом покинет лондонский клуб:

«Мы ожидаем, что он уйдет из „Челси“ по окончании сезона.

Что касается возможных клубов, в услугах Антонио очень заинтересован „Пари Сен-Жермен“. Мы знаем, что они общаются.

Но Конте, похоже, желает вернуться в Италию. Об этом говорить рано, но есть ряд больших клубов, у которых пока нет грандиозных планов на следующий сезон. К примеру, „Милан“. Мы не знаем, останется ли Дженнаро Гаттузо тренером, но будущее Конте зависит от того, что произойдет в больших итальянских клубах.

Не думаю, что трансфер Джеко смог бы убедить Конте остаться в „Челси“».