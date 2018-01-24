Андреа Д’Амико, агент защитника «Зенита» Доменико Кришито, опроверг слухи о том, что его клиент отказался продлевать сотрудничество с «сине-бело-голубыми»:

«Кришито не отказывался продлевать контракт с „Зенитом“ ради перехода в „Дженоа“. Вчера я вернулся из Дубая, мы общались с руководством клуба. „Зенит“ подготовил серьезное предложение. Кришито является капитаном команды и должен все хорошенько обдумать.

До истечения срока действия контракта остается шесть месяцев, так что мы имеем право общаться и с другими клубами».