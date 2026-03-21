«Балтика» раздаст болельщикам красные карточки с автографом Талалаева

«Балтика» организовала акцию в поддержку своего главного тренера Андрея Талалаева на домашнем матче против «Сочи».
В заявлении клуба говорится:
Сегодня на матче «Балтика» — «Сочи» во всех точках продажи атрибутики и в нашем фаншопе вы сможете получить в подарок красную карточку с автографом Андрея Викторовича Талалаева!
Поддержим сегодня команду и Андрея Викторовича 💪
Талалаев был удален в концовке предыдущего матча РПЛ против ЦСКА, после того как спровоцировал потасовку между обеими командами. Вчера стало известно, что тренер дисквалифицирован на 4 матча.
Троллить армейцев можно и нужно любыми способами.
Армейцы должны были бороться с питерцами за медали, а в итоге развязали кабинетную возню против Андрея, очерняя себя в очередной раз
