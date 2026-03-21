«Балтика» раздаст болельщикам красные карточки с автографом Талалаева

сегодня, 15:51
«Балтика» — «Сочи» 20:30

«Балтика» организовала акцию в поддержку своего главного тренера Андрея Талалаева на домашнем матче против «Сочи».

В заявлении клуба говорится:

Сегодня на матче «Балтика» — «Сочи» во всех точках продажи атрибутики и в нашем фаншопе вы сможете получить в подарок красную карточку с автографом Андрея Викторовича Талалаева!

Поддержим сегодня команду и Андрея Викторовича 💪

Талалаев был удален в концовке предыдущего матча РПЛ против ЦСКА, после того как спровоцировал потасовку между обеими командами. Вчера стало известно, что тренер дисквалифицирован на 4 матча.

25процентный клоун
сегодня в 17:01, ред.
    mfz7uacrred7
    сегодня в 16:31
    Хоть будем знать из чего делают эти карточки.
    Варвар7
    сегодня в 16:07
    Андрюха, таким образом очередной штраф пытается "отбить"...)))
    CCCP1922
    сегодня в 16:03
    При всех моих симпатиях к Балтике... Зачем это?
