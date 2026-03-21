«Балтика» раздаст болельщикам красные карточки с автографом Талалаева

сегодня, 15:51

«Балтика» организовала акцию в поддержку своего главного тренера на домашнем матче против «Сочи».

В заявлении клуба говорится:

Сегодня на матче «Балтика» — «Сочи» во всех точках продажи атрибутики и в нашем фаншопе вы сможете получить в подарок красную карточку с автографом Андрея Викторовича Талалаева! Поддержим сегодня команду и Андрея Викторовича 💪