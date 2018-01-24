Вся инфраструктура ЧМ-2018 будет готова к 1 апреля

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что вся инфраструктура чемпионата мира 2018 будет готова к 1 апреля.



«В целом мы имеем четкий график завершения работ, мы полностью должны быть готовы по инфраструктуре к 1 апреля, тогда все объекты до 31 мая будут переданы оргкомитету и Международной федерации футбола (ФИФА). Нам предстоит большая операционная работа по подготовке людей и баз для проживания команд».



Напомним, что в начале января Виталий Мутко указом Дмитрия Медведева был отстранён от руководства оргкомитетом чемпионата мира.