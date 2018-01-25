«Лион» прошел «Монако» в Кубке Франции

«Лион» в результативном матче одолел «Монако» и вышел в 1/8 финала Кубка Франции.
Монако, стадион «Луи-Дозьем».
«Монако» - «Лион» - 2:3 (1:2)
Голы: Йоветич 13, Лопеш 71 — Б. Траоре 21, Сидибе 25 (аг), Мариано Диас 55.
«Монако»: Бенальо (Си 46), Сидибе, Туре, Раджи (Тилеманс 63), Глик, Фабиньо, Ндорам, Лопеш, Кейта, Йоветич, Фалькао (Геззаль 70).
Главный тренер: Леонарду Жардим.
«Лион»: Лопеш, Диакаби, Тете, Марсал, Марсело, Ндомбеле, Ферри, Б. Траоре (Корне 76), Тусар, Депай, Мариано Диас (Ауар 86).
Главный тренер: Бруно Женезио.
Предупреждения: Ферри 12, Тете 73, Тилеманс 74.
Судья: Рудди Букке.
В другом матче ПСЖ с аналогичным счетом переиграл «Генгам» (3:2).