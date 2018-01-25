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«Лион» прошел «Монако» в Кубке Франции

сегодня, 00:57
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако2 : 3Логотип футбольный клуб ЛионЛионМатч завершен

«Лион» в результативном матче одолел «Монако» и вышел в 1/8 финала Кубка Франции.

Монако, стадион «Луи-Дозьем».

«Монако» - «Лион» - 2:3 (1:2)
Голы: Йоветич 13, Лопеш 71Б. Траоре 21, Сидибе 25 (аг), Мариано Диас 55.

«Монако»: Бенальо (Си 46), Сидибе, Туре, Раджи (Тилеманс 63), Глик, Фабиньо, Ндорам, Лопеш, Кейта, Йоветич, Фалькао (Геззаль 70).
Главный тренер: Леонарду Жардим.

«Лион»: Лопеш, Диакаби, Тете, Марсал, Марсело, Ндомбеле, Ферри, Б. Траоре (Корне 76), Тусар, Депай, Мариано Диас (Ауар 86).
Главный тренер: Бруно Женезио.

Предупреждения: Ферри 12, Тете 73, Тилеманс 74.

Судья: Рудди Букке.

В другом матче ПСЖ с аналогичным счетом переиграл «Генгам» (3:2).

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Owl Fake
Owl Fake
сегодня в 01:46
Спасибо ПСЖ, что популяризирует французский футбол у фанатов.
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