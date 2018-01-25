Зидан: «Сегодня „Реал“ играл не так, как должен был. Этот матч – провал для меня»

Наставник «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал вылет команды из Кубка Испании после домашнего поражения в ответной встрече 1/4 финала турнира от «Леганеса» (1:2):
«Да, это провал для меня. Это очевидно. Я очень хорошо чувствую свою ответственность за этот результат. Мы не играли в наш футбол, особенно в первом тайме, после того как победили в непростом матче на выезде. Сегодня „Реал“ был недостаточно хорош и играл не так, как должен был.
Мы знаем, чего хотим, но добиться этого очень непросто, сегодня была тяжёлый вечер для всех. Мы разберём эту ситуацию. В первую очередь это сделаю я, так как именно меня надо винить за этот исход. Мы не смогли ничего поменять, у нас было 90 минут, но мы этого не сделали. Теперь нам нужно думать о завтрашнем дне, подниматься и идти работать, потому что в субботу нас ждёт ещё один матч».
Бл....., это позор, просто позор!
Доигрался Зидан, своим ротированием, веру в Бензема в Ашрафа, НЕпокупкой топовых игроков для точечного усиления команды.
Сгнобил Морату, который приносил больше пользы, чем свой земляк.
Во что сейчас превратил команду Зидан это жесть, просто жесть...! Обидно пипец как за Реал!
Бл....., это позор, просто позор!
Доигрался Зидан, своим ротированием, веру в Бензема в Ашрафа, НЕпокупкой топовых игроков для точечного усиления команды.
Сгнобил Морату, который приносил больше пользы, чем свой земляк.
Во что сейчас превратил команду Зидан это жесть, просто жесть...! Обидно пипец как за Реал!