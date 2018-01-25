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Зидан: «Сегодня „Реал“ играл не так, как должен был. Этот матч – провал для меня»

сегодня, 03:03
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганесМатч завершен

Наставник «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал вылет команды из Кубка Испании после домашнего поражения в ответной встрече 1/4 финала турнира от «Леганеса» (1:2):

«Да, это провал для меня. Это очевидно. Я очень хорошо чувствую свою ответственность за этот результат. Мы не играли в наш футбол, особенно в первом тайме, после того как победили в непростом матче на выезде. Сегодня „Реал“ был недостаточно хорош и играл не так, как должен был.

Мы знаем, чего хотим, но добиться этого очень непросто, сегодня была тяжёлый вечер для всех. Мы разберём эту ситуацию. В первую очередь это сделаю я, так как именно меня надо винить за этот исход. Мы не смогли ничего поменять, у нас было 90 минут, но мы этого не сделали. Теперь нам нужно думать о завтрашнем дне, подниматься и идти работать, потому что в субботу нас ждёт ещё один матч».

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 09:49
Потерял контроль над командой? На выход!!!
112910415
112910415
сегодня в 07:18
опять двойка
serset
serset
сегодня в 07:00
Реал уже полсезона не играет так как должен.. с такой игрой в ЛЧ делать нечего, что ПСЖ, скорее всего, и докажет...
NGY
NGY ответил belladonna
сегодня в 05:59
belladonna:
рано еще уходить. впереди матчи с ПСЖ. вот после вылета с ЛЧ, можно паковать чУмаданы.)
Страшно даже подумать, с такой игрой "навес с фланга"...
нечитайло
нечитайло
сегодня в 05:48
Лукавят
belladonna
belladonna ответил NGY
сегодня в 05:26
NGY:
Не надо ничего разбирать Зидан! ПРОСТО УХОДИ ПОЖАЛУЙСТА! Если ты ценишь Реал, уважаешь болельщиков, просто, прошу тебя подай в отставку! Наберись мужества и совести пойти на такой поступок!
рано еще уходить.
впереди матчи с ПСЖ.
вот после вылета с ЛЧ, можно паковать чУмаданы.)
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:23
После таких поражений тренера обычно уходят.
Galaxy real way
Galaxy real way
сегодня в 04:14
Это просто позорище! Нет ладно если бы дошли до полуфинала и там вылетели бы от нормальных команд, или если бы проиграли в финале.
Ikarus74
Ikarus74
сегодня в 03:55
Однозначно не Кройфф
NGY
NGY
сегодня в 03:42
Сейчас вспоминаю слова Жорди Альбы, что если бы у Барса отставала на 19 очков их бы убили.

Бл....., это позор, просто позор!

Доигрался Зидан, своим ротированием, веру в Бензема в Ашрафа, НЕпокупкой топовых игроков для точечного усиления команды.
Сгнобил Морату, который приносил больше пользы, чем свой земляк.

Во что сейчас превратил команду Зидан это жесть, просто жесть...! Обидно пипец как за Реал!
рус фан
рус фан
сегодня в 03:26
Позор Зидану за слабую игру такой! команды, проиграть на своем поле при всем уважении к Леганесу и вылететь из турнира подобным образом за такое тренеры Реала обычно платят отставкой с поста.
NGY
NGY
сегодня в 03:26
Не надо ничего разбирать Зидан!

ПРОСТО УХОДИ ПОЖАЛУЙСТА!

Если ты ценишь Реал, уважаешь болельщиков, просто, прошу тебя подай в отставку!
Наберись мужества и совести пойти на такой поступок!
eleven LC
eleven LC
сегодня в 03:20
Я никогда не критиковал Зидана потому что считаю его лучшим футболистом что когда либо выходил на поле!
Но похоже что он теряет контроль над Реалом,игры нет вообще и далее я не вижу перспективы для улучшений!
Но все же я верю в Реал,я люблю этот клуб ни смотря ни на что и продолжаю болеть уже 17 лет!
Реал вернется!
Горожане
Горожане
сегодня в 03:17
Реальность которую не хотят признавать.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 03:08
Молодец Зидан как настоящий мужик взял вину на себя а не стал оправдыватся. А вот Месська не когда свою вину не признает а во всем винит партенров даже когда пеналти не забевает у него одноклубники виноваты.
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