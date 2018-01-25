Зидан: «Сегодня „Реал“ играл не так, как должен был. Этот матч – провал для меня»

Наставник «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал вылет команды из Кубка Испании после домашнего поражения в ответной встрече 1/4 финала турнира от «Леганеса» (1:2):

«Да, это провал для меня. Это очевидно. Я очень хорошо чувствую свою ответственность за этот результат. Мы не играли в наш футбол, особенно в первом тайме, после того как победили в непростом матче на выезде. Сегодня „Реал“ был недостаточно хорош и играл не так, как должен был.

Мы знаем, чего хотим, но добиться этого очень непросто, сегодня была тяжёлый вечер для всех. Мы разберём эту ситуацию. В первую очередь это сделаю я, так как именно меня надо винить за этот исход. Мы не смогли ничего поменять, у нас было 90 минут, но мы этого не сделали. Теперь нам нужно думать о завтрашнем дне, подниматься и идти работать, потому что в субботу нас ждёт ещё один матч».