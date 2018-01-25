Неймар готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Реал»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар готов пойти на снижение зарплаты, чтобы перебраться в «Реал», утверждает источник.

В ПСЖ 25-летний бразилец зарабатывает 38 млн евро за сезон. Это второй показатель в мире после форварда «Барселоны» Лионеля Месси, который получает € 50 млн. В «Реале» самым высокооплачиваемым игроком на данный момент является Криштиану Роналду, чей оклад составляет € 21 млн. Следом идут капитан команды Серхио Рамос и валлийский форвард Гарет Бэйл, зарабатывающие по € 11 млн в год.

Как информирует источник, Неймар, который, по данным французских СМИ, разочаровался в Лиге 1 и хочет вернуться в Испанию, готов согласиться на понижение зарплаты при выплате ему бонуса за переход в «Реал».

Отмечается, что частью сделки по трансферу Неймара в мадридский клуб может стать Роналду.