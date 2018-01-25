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    Чего ждать от сборной России в Лиге Наций 2018/19?
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Неймар готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Реал»

сегодня, 04:48

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар готов пойти на снижение зарплаты, чтобы перебраться в «Реал», утверждает источник. 

В ПСЖ 25-летний бразилец зарабатывает 38 млн евро за сезон. Это второй показатель в мире после форварда «Барселоны» Лионеля Месси, который получает € 50 млн. В «Реале» самым высокооплачиваемым игроком на данный момент является Криштиану Роналду, чей оклад составляет € 21 млн. Следом идут капитан команды Серхио Рамос и валлийский форвард Гарет Бэйл, зарабатывающие по € 11 млн в год.

Как информирует источник, Неймар, который, по данным французских СМИ, разочаровался в Лиге 1 и хочет вернуться в Испанию, готов согласиться на понижение зарплаты при выплате ему бонуса за переход в «Реал».

Отмечается, что частью сделки по трансферу Неймара в мадридский клуб может стать Роналду.

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Все комментарии
Kylian Mbappé
Kylian Mbappé
сегодня в 09:42
    Алексей Буренин
    Алексей Буренин
    сегодня в 08:54
    И правильно сделает
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 08:32
    Кто этот "источник", расшифруйте. А то вдруг окажется, что им является собутыльник, пришедший в бар попить пивка. Таких "источников" знаете сколько по миру разбросано? А ты сиди, гадай, хочет Неймар уйти из ПСЖ или нет, и куда именно, и за сколько...
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    сегодня в 08:20
    Отступные сделают миллиард и сиди до конца жизни мучайся в Париже,петушок и кукарекай.
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    сегодня в 07:26
    " Мальчишка шустрый, привык к спартанской обстановке!"(с). Начали гнобить козлика по ходу пьесы как в команде, так и фаны ПСЖ. А что ж ему за его выгибоны, талоны на усиленное питание? В колесо его, как белку, пусть там бегает и электричество вырабатывает, и даёт его в недоразвитые районы.... Бразилии).
    112910415
    112910415
    сегодня в 07:14
    пропащая душа
    Майкл59ru
    Майкл59ru
    сегодня в 07:04
    Я бы на месте Переса дважды подумал прежде чем брать к себе этого бразильского петушка. Капризулька похлеще Роналды будет. Поиграет половину сезона,не сможет забить и снова разочаруется в Примере. И прибежит к Пересу проситься в Баварию. Так,перебрав все европейские чемпионаты,докатиться и до РФПЛ и наконец то мы увидим Неймара в футболке Спартака )
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 06:12
    Так было задумано изначально.
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 05:20
    Дело не в зарплате, а в отступных за Неймара.
    kastites
    kastites
    сегодня в 05:12
    Чемпионат Франции слабоват
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 05:00
    Зимой ничего не будет.
    Только Зидана могут уйти.
    mangoх12
    mangoх12
    сегодня в 04:52
    Прости тут...
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