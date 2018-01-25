«Рубину» и «Тосно» запрещено регистрировать новичков

Палата по разрешению споров РФС наложила запрет на «Рубин» касательно регистрации новых футболистов из-за задолженности перед бывшим нападающим команды Владимиром Дядюном, который на данный момент выступает за «Ростов». Ранее сообщалось, что контракт форварда с казанским клубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Санкцию будет снята после того, как клуб выплатит Дядюну компенсацию за расторжение контракта, а также погасит задолженность и заплатит проценты за задержку её выплаты.

Также палата РФС запретила регистрировать новых игроков «Тосно», который должен погасить задолженность по контракту перед бывшим защитником Марцином Ковальчиком.