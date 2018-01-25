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«Рубину» и «Тосно» запрещено регистрировать новичков

сегодня, 06:22

Палата по разрешению споров РФС наложила запрет на «Рубин» касательно регистрации новых футболистов из-за задолженности перед бывшим нападающим команды Владимиром Дядюном, который на данный момент выступает за «Ростов». Ранее сообщалось, что контракт форварда с казанским клубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Санкцию будет снята после того, как клуб выплатит Дядюну компенсацию за расторжение контракта, а также погасит задолженность и заплатит проценты за задержку её выплаты.

Также палата РФС запретила регистрировать новых игроков «Тосно», который должен погасить задолженность по контракту перед бывшим защитником Марцином Ковальчиком.

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Все комментарии
denmig
denmig
сегодня в 09:59
Дюдюн - ростовщик! еще и проценты выжимает! крохобор!
Казанский
Казанский ответил cska plus
сегодня в 09:19
cska plus:
Везде куда приходит туркменский физрук появляется одна и та же тема, запрет регистрировать новичков.
Господи,до чего ты предсказуемый((
Казанский
Казанский
сегодня в 09:19
На такого Дядюна ГПУ бы и ЧК))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:49
Тосно нужно быстрее расквитаться с долгами, усиление очень нужно. Иначе назад, в ФНЛ...
За адекватность
За адекватность ответил Полевой Командир
сегодня в 08:44
Полевой Командир:
а кто им деньги то обещал?... Это "братская" помощь старшему брату..... Потом сочтутся, когда зона вылета замаячит....
А Маркова тоже нахаляву? Не думаю что они Ковальчику миллиард должны. Скорее, как пел Гарик Харламов " Всё, спи жена"
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 08:20
Дядун? Он ещё где то есть?
Полевой Командир
Полевой Командир ответил За адекватность
сегодня в 08:05
За адекватность:
Заболотного с Марковым продали. Куда деньги дели?
а кто им деньги то обещал?... Это "братская" помощь старшему брату..... Потом сочтутся, когда зона вылета замаячит....
cska plus
cska plus
сегодня в 07:56
Везде куда приходит туркменский физрук появляется одна и та же тема, запрет регистрировать новичков.
ДСА
ДСА
сегодня в 07:24
С Рубином все понятно, а с Тосно неожиданно.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 07:17
Заболотного с Марковым продали. Куда деньги дели?
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 06:52
Так туда всё равно никто не идёт,так что ничего не изменилось )
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил Bekelman55
сегодня в 06:43
Bekelman55:
Погребняк рубиновской версии. Нихрена не делал, а контракт обязывает деньги получать
Динамики тоже с ним контракт вроде бы расторгали и бабла скорее всего тоже срубил немало.
Bekelman55
Bekelman55 ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 06:41
Сергеевич вернулся 1:
Дядюн ни чем себя не проявил в карьере. Сверкнул в нескольких матчах и потух, как горящая спичка, так и промотался по арендам.
Погребняк рубиновской версии. Нихрена не делал, а контракт обязывает деньги получать
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 06:38
Дядюн ни чем себя не проявил в карьере. Сверкнул в нескольких матчах и потух, как горящая спичка, так и промотался по арендам.
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