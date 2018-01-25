«Сантос» арендовал у «Интера» Габигола

Пресс-служба «Сантоса» сообщает о том, что в клуб из Сан-Паулу возвращается нападающий Габриэль Барбоса.

«Рыбы» арендовали 21-летнего форварда у «Интера» на год.

После бесславных полутора лет, проведенных в Европе, Габигол так комментирует свое возвращение в родной клуб:

«Слишком рано я уехал в Европу, но это стало для меня опытом . Я очень рад вернуться и вновь надеть эту футболку. М оя любовь к „Сантосу“ будет вечной. Я возвращаюсь совсем другим, более зрелым игроком, игроком с большим опытом. Тем не менее, я все столь же амбициозен. П родолжу свою карьеру здесь, помогая команде добиваться поставленных целей».