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Испания. Кубок 2017/2018, 1/4 финала1X2
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«Сантос» арендовал у «Интера» Габигола

сегодня, 19:25

Пресс-служба «Сантоса» сообщает о том, что в клуб из Сан-Паулу возвращается нападающий Габриэль Барбоса.

«Рыбы» арендовали 21-летнего форварда у «Интера» на год.

После бесславных полутора лет, проведенных в Европе, Габигол так комментирует свое возвращение в родной клуб:

«Слишком рано я уехал в Европу, но это стало для меня опытомЯ очень рад вернуться и вновь надеть эту футболку. Моя любовь к „Сантосу“ будет вечной. Я возвращаюсь совсем другим, более зрелым игроком, игроком с большим опытом. Тем не менее, я все столь же амбициозен. Продолжу свою карьеру здесь, помогая команде добиваться поставленных целей».

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Все комментарии
cska1234
cska1234 ответил RussianHorse
сегодня в 21:02
RussianHorse:
Происхождение прозвища. ___ Оно появилось еще в юношеской команде, когда я играл в футзал. В команде было несколько Габриэлей, и нас нужно было как-то различать. Я неплохо забивал — вот и получилось "Габигол". Я сразу же начал так подписываться в соцсетях.
Парень не оправдывает свое прозвище, и плевать как он там хочет, что бы его называли.
RussianHorse
RussianHorse ответил cska1234
сегодня в 20:54
cska1234:
93 матч- 25 голов. Прозвище - Габигол. Ясно
Происхождение прозвища.
___
Оно появилось еще в юношеской команде, когда я играл в футзал. В команде было несколько Габриэлей, и нас нужно было как-то различать. Я неплохо забивал — вот и получилось "Габигол". Я сразу же начал так подписываться в соцсетях.
cska1234
cska1234 ответил Великий Князь
сегодня в 20:05
Великий Князь:
До принтера говорят забивал.
Ну не в промышленных масштабах и в Бразилии.
Великий Князь
Великий Князь ответил cska1234
сегодня в 20:00
cska1234:
93 матч- 25 голов. Прозвище - Габигол. Ясно
До принтера говорят забивал.
cska1234
cska1234
сегодня в 19:56
93 матч- 25 голов. Прозвище - Габигол. Ясно
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 19:28
Испортили барбоса и отправили на живодёрню, аха-ха)
Но всё же это более почётно, нежели отдать концы в принторе)
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