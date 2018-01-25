«Сантос» арендовал у «Интера» Габигола

Пресс-служба «Сантоса» сообщает о том, что в клуб из Сан-Паулу возвращается нападающий Габриэль Барбоса.
«Рыбы» арендовали 21-летнего форварда у «Интера» на год.
После бесславных полутора лет, проведенных в Европе, Габигол так комментирует свое возвращение в родной клуб:
«Слишком рано я уехал в Европу, но это стало для меня опытом. Я очень рад вернуться и вновь надеть эту футболку. Моя любовь к „Сантосу“ будет вечной. Я возвращаюсь совсем другим, более зрелым игроком, игроком с большим опытом. Тем не менее, я все столь же амбициозен. Продолжу свою карьеру здесь, помогая команде добиваться поставленных целей».
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Оно появилось еще в юношеской команде, когда я играл в футзал. В команде было несколько Габриэлей, и нас нужно было как-то различать. Я неплохо забивал — вот и получилось "Габигол". Я сразу же начал так подписываться в соцсетях.
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Оно появилось еще в юношеской команде, когда я играл в футзал. В команде было несколько Габриэлей, и нас нужно было как-то различать. Я неплохо забивал — вот и получилось "Габигол". Я сразу же начал так подписываться в соцсетях.
Но всё же это более почётно, нежели отдать концы в принторе)
Но всё же это более почётно, нежели отдать концы в принторе)