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Фурсенко: «Трудно оценить тот вклад, который Манчини вносит в российский футбол»

сегодня, 20:43

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко высокого мнения о работе главного тренера «сине-бело-голубых» Роберто Манчини:

«Команда очень эффективно работает. Вообще надо сказать, тренировки на загляденье, очень много тактики. Причем тренер буквально за руку водит молодых и показывает, что делать. Трудно оценить тот вклад, который Манчини уже сейчас вносит в российский футбол, и, как мне кажется, он меня все время пытается учить, что надо как можно больше внимания уделять россиянам, что нужно хорошо сыграть на чемпионате мира.

К слухам, которые сватают Манчини то в ПСЖ, то в Австралию, то в Италию, отношусь абсолютно спокойно, потому что футбола без слухов не бывает. И слухи, и обсуждения, и недовольство судьями — это составной элемент игры. Чем больше слухов, чем больше недовольства, тем популярнее футбол становится.

Что касается ситуации с Дзюбой и Шатовым, то решение по выведению ребят из основного состава было принято главным тренером. Соответственно, согласовано с тренерским штабом. Мы Манчини поддерживаем, атмосфера шикарная сейчас в команде. Так бывает: надо завоевывать место в основном составе, даже таким мастеровитым игрокам, как Шатов и Дзюба». 

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Все комментарии
proezd2
proezd2 ответил sir_Alex
сегодня в 22:37
Салем Братка!
а шо ещё можно сказать)))
Олeневод
Олeневод ответил proezd2
сегодня в 22:37
proezd2:
мерзкая питерская каналья!
По твоей логике - Федун это прекрасный московский разноцветный ............ няшка
котлина брат
котлина брат
сегодня в 22:34
Может господину Фурсенко пора уже выходить из паралельной реальности.
sir_Alex
sir_Alex ответил proezd2
сегодня в 22:25
proezd2:
мерзкая питерская каналья!
Привет, бро! За что ты его так? Человек живёт в своём иллюзорном мире и Б-г с ним!)))
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский
сегодня в 22:21
Приезжайте лазурные пацаны весной к нам в Ростов. Сыграем в футбол. Посмотрим, на что вы способны. Питер - готовься к битве в Ростове-на-Дону.
RomM84
RomM84
сегодня в 22:19
Хех, конечно трудно... Ничто вообще сложно не то что оценить, описать то сложно....😒
proezd2
proezd2
сегодня в 22:14
мерзкая питерская каналья!
fantazior
fantazior
сегодня в 22:13
Потому что его нет! O_O Ba Dum Tss
fcspartak
fcspartak
сегодня в 22:11
хотя на самом деле фурс прав) трудно оценить то, чего нет
Олeневод
Олeневод
сегодня в 22:10
Ой таки однако , шоб я так жил , как бомбит у к-б фана , всего-то Зенит выиграл два товарняка , а Спартак всего-то два проиграл , это подготовка к сезону , у покорителей Марибора и Ливерпуля скоро будет свой Атлетик из Бильбао
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответил fcspartak
сегодня в 22:03
fcspartak:
да ладно) твой вклад в российский спорт мы тоже оценили) и брата в образование... жаль что мы не в китае и расстрелы казнокрадов у нас не в моде
согласен с тобой, всех федунов, гинеров вместе с борей на плаху, нувориши
Сергей Фомин
Сергей Фомин ответил makkie
сегодня в 22:02
makkie:
Луческу с того же начинал в Зените, а затем весну провалил напрочь. Дежа-вю? 😂
    fcspartak
    fcspartak ответил piercman
    сегодня в 22:02
    piercman:
    выиграл групповой этап ЛЕ, унизил спартак, привёз толковых игроков - пока всё очень даже нравится!
    что выиграл зенит? групповой этап в ЛЕ?) медаль, кубок ну или хотя бы грамоту дают за выход из сверхслабой группы?
    mugik1973
    mugik1973
    сегодня в 22:01
    Трудно оценить тот вклад, который Манчини уже сейчас вносит в российский футбол, и, как мне кажется, он меня все время пытается учить, что надо как можно больше внимания уделять россиянам, что нужно хорошо сыграть на чемпионате мира. Это золотые слова т.Фурсенко
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 21:59
    Трудно переоценить тот вред, который Фурсенко и ему подобные приносят российскому футболу
    spartach n1
    spartach n1
    сегодня в 21:58
      eaguar
      eaguar
      сегодня в 21:58
      кубышка все наполненей , карман т.е.
      fcspartak
      fcspartak
      сегодня в 21:57
      да ладно) твой вклад в российский спорт мы тоже оценили) и брата в образование... жаль что мы не в китае и расстрелы казнокрадов у нас не в моде
      Морозовский
      Морозовский
      сегодня в 21:54
      FROLL0001, как я тебя понимаю! Прими мои искренние соболезнования!
      Крейсер
      Крейсер
      сегодня в 21:51
      Подоить Газпром - дело чести любого гастролёра.
      Всё равно кубышка бездонная.
      Ruslik1982
      Ruslik1982
      сегодня в 21:50
      чего это трудно? всего-то какой-нибудь миллионный город месяц не доел и не доспал )
      makkie
      makkie ответил piercman
      сегодня в 21:48
      piercman:
      выиграл групповой этап ЛЕ, унизил спартак, привёз толковых игроков - пока всё очень даже нравится!
      Луческу с того же начинал в Зените, а затем весну провалил напрочь. Дежа-вю? 😂
      Klasse
      Klasse
      сегодня в 21:46
      фурсинка в нарнии пребывает в данный момент))
      RDeanW
      RDeanW ответил димон 37
      сегодня в 21:44
      димон 37:
      ты хотел сказать без.........
      да забей) слова годичной давности прям под копирку) и игроки у них той зимой были вообще отменные) эрнани "пушка страшная" просто порвал наш чемп)
      димон 37
      димон 37 ответил piercman
      сегодня в 21:41
      piercman:
      выиграл групповой этап ЛЕ, унизил спартак, привёз толковых игроков - пока всё очень даже нравится!
      ты хотел сказать без.........
      AntiherQ1488
      AntiherQ1488 ответил Олeневод
      сегодня в 21:41
      Олeневод:
      Да типичный оленевод , однако пишу спартачу Спартак , а не .............. , ты же однако название моего клуба на свой лад , ну и кого ваши и куда продали в последнее время?
      Вы купили на 100 продали на 14, после смены тренера, хуже - только Динамо, когда купили на 90 и продали на 1 лям.
      Позор.
      димон 37
      димон 37
      сегодня в 21:40
      сергей фу опять таблетки нашел
      sir_Alex
      sir_Alex
      сегодня в 21:40
      В зенит, а не в российский футбол! Пусть и дальше вносит.
      Alex-96
      Alex-96
      сегодня в 21:37
      профурсетка пи....л!
      JackNorz
      JackNorz
      сегодня в 21:36
      Вот она какая, реальность Фурса
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