Фурсенко: «Трудно оценить тот вклад, который Манчини вносит в российский футбол»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко высокого мнения о работе главного тренера «сине-бело-голубых» Роберто Манчини:

«Команда очень эффективно работает. Вообще надо сказать, тренировки на загляденье, очень много тактики. Причем тренер буквально за руку водит молодых и показывает, что делать. Трудно оценить тот вклад, который Манчини уже сейчас вносит в российский футбол, и, как мне кажется, он меня все время пытается учить, что надо как можно больше внимания уделять россиянам, что нужно хорошо сыграть на чемпионате мира.

К слухам, которые сватают Манчини то в ПСЖ, то в Австралию, то в Италию, отношусь абсолютно спокойно, потому что футбола без слухов не бывает. И слухи, и обсуждения, и недовольство судьями — это составной элемент игры. Чем больше слухов, чем больше недовольства, тем популярнее футбол становится.

Что касается ситуации с Дзюбой и Шатовым, то решение по выведению ребят из основного состава было принято главным тренером. Соответственно, согласовано с тренерским штабом. Мы Манчини поддерживаем, атмосфера шикарная сейчас в команде. Так бывает: надо завоевывать место в основном составе, даже таким мастеровитым игрокам, как Шатов и Дзюба».