«Палмейрас» — «Гремио». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (27.07.2025)

Ставки букмекеров
Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает коэффициент 1.35 на победу «Палмейраса», что делает ее фаворитом поединка. В случае ничейного результата сыграют ставки по 4.7, а взять победу гостей можно по коэффициенту 10.
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1 : 0
90’
сегодня, 03:00
Тотал больше 2 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 1.52. Низовой исход матча не отличается от противоположного: ТМ 2 стоит 2.55. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.4.
Форма команд
«Палмейрас» является одним из лучших клубов Бразилии, и располагается в начале турнирной таблицы, а именно на третьем месте, с 29 заработанными очками, что на пять меньше, чем у первого места. Разница мячей положительная, 18 забитых, и 12 пропущенных. Две последние игры «Палмейраса» завершились победами против «Атлетико Минейро» (3:2), и «Флуминенсе» (2:1).
«Гремио» играет хуже своего сегодняшнего оппонента, и располагается в середине турнирной таблице, на 14 месте, с 17 очками. Разница мячей отрицательная, 14 забитых, и 20 пропущенных. Две последние встречи «Регатаса» завершились ничьими против «Васко до Гама» (1:1), и «Альянса Лима» (1:1).
Информация для ставок
- «Палмейрас» проиграл всего одну встречу из пяти
- «Гремио» выиграл четыре из десяти матчей
- Четыре последние игры «Палмейраса» завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Палмейрас» обязан выигрывать данную игру, ведь он находится на пике своей формы. Сделать ставку на победу «Палмейраса» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.35.