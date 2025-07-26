«Палмейрас» — «Гремио». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (27.07.2025)

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вчера, 22:08

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает коэффициент 1.35 на победу «Палмейраса», что делает ее фаворитом поединка. В случае ничейного результата сыграют ставки по 4.7, а взять победу гостей можно по коэффициенту 10.

Тотал больше 2 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 1.52. Низовой исход матча не отличается от противоположного: ТМ 2 стоит 2.55. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.4.

Форма команд

«Палмейрас» является одним из лучших клубов Бразилии, и располагается в начале турнирной таблицы, а именно на третьем месте, с 29 заработанными очками, что на пять меньше, чем у первого места. Разница мячей положительная, 18 забитых, и 12 пропущенных. Две последние игры «Палмейраса» завершились победами против «Атлетико Минейро» (3:2), и «Флуминенсе» (2:1).

«Гремио» играет хуже своего сегодняшнего оппонента, и располагается в середине турнирной таблице, на 14 месте, с 17 очками. Разница мячей отрицательная, 14 забитых, и 20 пропущенных. Две последние встречи «Регатаса» завершились ничьими против «Васко до Гама» (1:1), и «Альянса Лима» (1:1).

Информация для ставок

«Палмейрас» проиграл всего одну встречу из пяти

«Гремио» выиграл четыре из десяти матчей

Четыре последние игры «Палмейраса» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Палмейрас» обязан выигрывать данную игру, ведь он находится на пике своей формы. Сделать ставку на победу «Палмейраса» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.35.