Ливай Гарсия — о матче с «Балтикой»: «У нас позитивная атмосфера»

Нападающий московского «Спартака» Ливай Гарсия поделился тем, что футболистам «красно-белых» сказал главный тренер Деян Станкович после матча второго тура Российской Премьер-Лиги против «Балтики».
Станкович сказал, что это всего лишь вторая игра в чемпионате. Что ты можешь сделать, когда играешь вдевятером против одиннадцати? Это был неудачный день для нас, но мы отойдём и вернёмся. В раздевалке от него была довольно позитивная речь. Нужно продолжать работать. В целом атмосфера у нас всегда была довольно хорошей.
Напомним, что «Спартак» проиграл «Балтике» со счётом 0:3. В этом матче были удалены 2 игрока москвичей.
Дешевле и удобней...
Дешевле и удобней...
"Это всего лишь вторая игра. Всё отлично. 1:3 по голам это нормально. Два домашних матча показали нашу силу. Мы бодры, веселы. Не забывайте - во всём виноват Кахигао. Я договорился, скоро нам начнут засчитывать голы. Да и Антон пропускает следующий матч, наши шансы растут. Быстренько всем переодеваться и отмечать 9-е место.".......
"Это всего лишь вторая игра. Всё отлично. 1:3 по голам это нормально. Два домашних матча показали нашу силу. Мы бодры, веселы. Не забывайте - во всём виноват Кахигао. Я договорился, скоро нам начнут засчитывать голы. Да и Антон пропускает следующий матч, наши шансы растут. Быстренько всем переодеваться и отмечать 9-е место.".......
Р. S. Не кстати вспомнился старый "бородатый" анекдот :
Комментатор ведёт репортаж матча Россия - Бразилия :
- Дааа... наши проигрываю 0 - 3,
но мы не расстраиваемся...
ведь идёт только 5 минута матча...)
Р. S. Не кстати вспомнился старый "бородатый" анекдот :
Комментатор ведёт репортаж матча Россия - Бразилия :
- Дааа... наши проигрываю 0 - 3,
но мы не расстраиваемся...
ведь идёт только 5 минута матча...)