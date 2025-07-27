Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Ливай Гарсия — о матче с «Балтикой»: «У нас позитивная атмосфера»

вчера, 09:57
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 3Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

Нападающий московского «Спартака» Ливай Гарсия поделился тем, что футболистам «красно-белых» сказал главный тренер Деян Станкович после матча второго тура Российской Премьер-Лиги против «Балтики».

Станкович сказал, что это всего лишь вторая игра в чемпионате. Что ты можешь сделать, когда играешь вдевятером против одиннадцати? Это был неудачный день для нас, но мы отойдём и вернёмся. В раздевалке от него была довольно позитивная речь. Нужно продолжать работать. В целом атмосфера у нас всегда была довольно хорошей.

Напомним, что «Спартак» проиграл «Балтике» со счётом 0:3. В этом матче были удалены 2 игрока москвичей.

Подписывайся в ВК
Все новости
Бруну — о товарищеском матче с «Вест Хэмом»: «Тренировка прошла отлично»
Вчера, 08:41
Главный тренер «Сочи» после 0:4 от «Акрона»: «Мы не заслуживаем зарплаты»
26 июля
Карпин рассказал, что нужно улучшать «Динамо»
26 июля
Галактионов после победы над «Краснодаром»: «Важно скромно делать дело»
26 июля
Мусаев – о поражении от «Локомотива»»: «Игра с нашим преимуществом»
26 июля
Талалаев – о победе над «Спартаком»: «Удаления нам помогли? Пусть говорят»
26 июля
Сортировать
Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:50
Хорошая мысль ! ))))) Но это план Б .
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:17
"Атмосфера позитивная" говоришь. А если в Самаре от Акрона получите еще 0:3, то уже эйфория начнется?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 14:43
Там "Дневники Карреры" со скидкой 80% можно купить....
Дешевле и удобней...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 12:48
Надеюсь , что к третьему туру , Станкович успеет купить себе мозги на Вайлдберриз . Если , конечно , доставку не задержат ! 😁
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:06, ред.
Дословно :
"Это всего лишь вторая игра. Всё отлично. 1:3 по голам это нормально. Два домашних матча показали нашу силу. Мы бодры, веселы. Не забывайте - во всём виноват Кахигао. Я договорился, скоро нам начнут засчитывать голы. Да и Антон пропускает следующий матч, наши шансы растут. Быстренько всем переодеваться и отмечать 9-е место.".......
Сп62
Сп62 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 10:52
По Чехову. Попала заноза в руку - радуйся, что не в глаз.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 10:27
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 10:13
    "Станкович сказал, что это всего лишь вторая игра в чемпионате" - Дядя Деян успокоил значит всё нормально...)
    Р. S. Не кстати вспомнился старый "бородатый" анекдот :
    Комментатор ведёт репортаж матча Россия - Бразилия :
    - Дааа... наши проигрываю 0 - 3,
    но мы не расстраиваемся...
    ведь идёт только 5 минута матча...)
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 10:07
    Когда пенальти в пользу Спартака оставили через матч, была более позитивная атмосфера...
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     