Ливай Гарсия — о матче с «Балтикой»: «У нас позитивная атмосфера»

Нападающий московского «Спартака» поделился тем, что футболистам «красно-белых» сказал главный тренер после матча второго тура Российской Премьер-Лиги против «Балтики».

Станкович сказал, что это всего лишь вторая игра в чемпионате. Что ты можешь сделать, когда играешь вдевятером против одиннадцати? Это был неудачный день для нас, но мы отойдём и вернёмся. В раздевалке от него была довольно позитивная речь. Нужно продолжать работать. В целом атмосфера у нас всегда была довольно хорошей.