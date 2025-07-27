Сулейманов сообщил, что им интересовались несколько клубов РПЛ

Нападающий «Ростова» рассказал источнику о том, какие у него были варианты перед переходом в стан южан.

«Ростов» был во мне очень заинтересован. Понравилось, как тренер преподнёс команду и тактику. Мне очень нравится эта тактика и установки тренера. Он мне звонил, говорил, что как, что к чему. Мне очень понравилось. Лично Альба звонил, говорил: «Приезжай, мы хотим тебя видеть». К удивлению, было немало вариантов: «Балтика», «Динамо» Махачкала, «Крылья Советов» и «Ахмат».

Почему не остался в «Локомотиве»? Я хочу игровое время. Понимал, что здесь есть Голенков, тоже очень сильный нападающий. Но мне нравится конкурировать и чтобы конкуренция была здравой.