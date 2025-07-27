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Сулейманов сообщил, что им интересовались несколько клубов РПЛ

вчера, 11:59

Нападающий «Ростова» Тимур Сулейманов рассказал источнику о том, какие у него были варианты перед переходом в стан южан.

«Ростов» был во мне очень заинтересован. Понравилось, как тренер преподнёс команду и тактику. Мне очень нравится эта тактика и установки тренера. Он мне звонил, говорил, что как, что к чему. Мне очень понравилось. Лично Альба звонил, говорил: «Приезжай, мы хотим тебя видеть». К удивлению, было немало вариантов: «Балтика», «Динамо» Махачкала, «Крылья Советов» и «Ахмат».

Почему не остался в «Локомотиве»? Я хочу игровое время. Понимал, что здесь есть Голенков, тоже очень сильный нападающий. Но мне нравится конкурировать и чтобы конкуренция была здравой.

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Scorp689
Scorp689
вчера в 13:35
При всём уважении... не игрок уровня РПЛ...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:06
По вчерашней игре с Динамо пустое место.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 12:40, ред.
Я бы рекомендовал футболистам, если они хотят публично выступить, лучше предварительно подготовить конспект речи и потренироваться перед зеркалом. Надо заботиться о том, чтобы не выглядеть нелепо. Ростов? Тимур, ты сделал сложный выбор. Правильный или нет, время покажет!!!
Vilar
Vilar
вчера в 12:06
Сам-то понял, что наплёл. Т.е. в Локо конкуренция не здравая?
7hatb3wvaf35
7hatb3wvaf35
вчера в 12:04
В Ростове тоже ждет лавка.
Гость
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