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Малышев: «Сочувствуем Промесу, но уже ничем не можем помочь»

вчера, 11:20

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о ситуации бывшего футболиста «красно-белых» Квинси Промеса.

Мы всё время, пока Квинси был на связи, в течение всего прошлого года переписывались, поддерживали его. Но что есть, то есть. Мы ему сочувствуем. Почему сейчас не помогаем? На данный момент просто уже невозможно чем-то помочь.

Напомним, что суд Амстердама признал Промеса виновным по двум уголовным делам — за удар ножом своего двоюродного брата в колено на семейной вечеринке в 2020 году, а также за контрабанду наркотиков. 12 июня 2025 года он был арестован в ОАЭ и впоследствии экстрадирован в Нидерланды.

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