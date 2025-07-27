Малышев: «Сочувствуем Промесу, но уже ничем не можем помочь»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о ситуации бывшего футболиста «красно-белых» Квинси Промеса.
Мы всё время, пока Квинси был на связи, в течение всего прошлого года переписывались, поддерживали его. Но что есть, то есть. Мы ему сочувствуем. Почему сейчас не помогаем? На данный момент просто уже невозможно чем-то помочь.
Напомним, что суд Амстердама признал Промеса виновным по двум уголовным делам — за удар ножом своего двоюродного брата в колено на семейной вечеринке в 2020 году, а также за контрабанду наркотиков. 12 июня 2025 года он был арестован в ОАЭ и впоследствии экстрадирован в Нидерланды.