Малышев: «Сочувствуем Промесу, но уже ничем не можем помочь»

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вчера, 11:20

Генеральный директор «Спартака» высказался о ситуации бывшего футболиста «красно-белых» .

Мы всё время, пока Квинси был на связи, в течение всего прошлого года переписывались, поддерживали его. Но что есть, то есть. Мы ему сочувствуем. Почему сейчас не помогаем? На данный момент просто уже невозможно чем-то помочь.