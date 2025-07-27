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Гол Миранчука спас «Атланту Юнайтед» от поражения в матче против «Сиэтла»

вчера, 07:37
Атланта ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Атланта Юнайтед2 : 2Логотип футбольный клуб Сиэтл СаундерсСиэтл СаундерсМатч завершен

«Атланта Юнайтед» дома сыграла вничью с «Сиэтл Саундерс» (2:2) в матче регулярного чемпионата МЛС благодаря голу Алексея Миранчука.

На 7-й минуте защитник гостей Йеимар Пастор Гомес отправил мяч в свои ворота. На 54-й Педро Де ла Вега счёт сравнял. На 90+5-й Осазе Де Росарио вывел «Сиэтл» вперёд, но на 90+9-й минуте Миранчук установил окончательный счёт.

На данный момент «Атланта» занимает 13-е место в Восточной конференции после 24 матчей, набрав 21 балл. «Сиэтл» идёт четвёртым в Западной конференции, у него 38 очков после 24 матчей.

В предыдущий раз Миранчук отличился голом во встрече с «Чикаго Файр» (2:2).

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Все комментарии
амурец
амурец
вчера в 11:06
Молодец
smcpmxw426fa
smcpmxw426fa
вчера в 07:48, ред.
Надо же на последней минуте, нужно еще и суметь.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 07:41
Молодец, приносит пользу америкосам...
t4m6v97fq2an
t4m6v97fq2an
вчера в 07:41
Алексей блистает в МЛС.
Гость
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