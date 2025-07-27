Гол Миранчука спас «Атланту Юнайтед» от поражения в матче против «Сиэтла»

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вчера, 07:37

«Атланта Юнайтед» дома сыграла вничью с «Сиэтл Саундерс» (2:2) в матче регулярного чемпионата МЛС благодаря голу .

На 7-й минуте защитник гостей Йеимар Пастор Гомес отправил мяч в свои ворота. На 54-й Педро Де ла Вега счёт сравнял. На 90+5-й Осазе Де Росарио вывел «Сиэтл» вперёд, но на 90+9-й минуте Миранчук установил окончательный счёт.

На данный момент «Атланта» занимает 13-е место в Восточной конференции после 24 матчей, набрав 21 балл. «Сиэтл» идёт четвёртым в Западной конференции, у него 38 очков после 24 матчей.

В предыдущий раз Миранчук отличился голом во встрече с «Чикаго Файр» (2:2).