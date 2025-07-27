Карпукас — о «Краснодаре»: «Какая разница, чемпион был против нас или нет?»

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас подвёл итоги матча второго тура Российской Премьер-Лиги против «Краснодара».
На вопрос, чувствовалось ли, что «железнодорожники» играли с победителем прошлого сезона РПЛ, он ответил:
Была хорошая игра, хороший соперник, но какая разница, чемпион или не чемпион? Мы выходили играть с «Краснодаром». Нам поставили цель быть в первой тройке. Будем этого добиваться.
Напомним, что «Локомотив» на выезде обыграл «быков» со счётом 2:1 благодаря дублю Алексея Батракова.
Да, Краснодар стал чемпионом и что изменилось?
Всем надо по другому себя чувствовать играя с ним?
Вот Зенит не стал чемпионом и что теперь с ним играть не как с чемпионом?
Краснодар это один из лидеров нашего чемпионата и я лично и думаю игроки так же думают, что на него надо настраиваться так же как и на Зенит, Спартак, ЦСКА, Динамо, да и на остальных тоже надо настраиваться ответственно, если перед клубом поставленны высокие цели.
А по игре было видно, что Краснодару у себя дома было нелегко играть с Локо, даже больше, не смотря на подавляющее приемущество владением мячом Краснодаром, Локо полностью их переиграл.
А лучший футболист прошлого сезона Кордоба был беспомощным, его хватало только на провокации игроков Локо и симуляции.
Да, Краснодар стал чемпионом и что изменилось?
Всем надо по другому себя чувствовать играя с ним?
Вот Зенит не стал чемпионом и что теперь с ним играть не как с чемпионом?
Краснодар это один из лидеров нашего чемпионата и я лично и думаю игроки так же думают, что на него надо настраиваться так же как и на Зенит, Спартак, ЦСКА, Динамо, да и на остальных тоже надо настраиваться ответственно, если перед клубом поставленны высокие цели.
А по игре было видно, что Краснодару у себя дома было нелегко играть с Локо, даже больше, не смотря на подавляющее приемущество владением мячом Краснодаром, Локо полностью их переиграл.
А лучший футболист прошлого сезона Кордоба был беспомощным, его хватало только на провокации игроков Локо и симуляции.
Вот я раньше пользовался одним сайтом - сейчас он не открывается, а пробую другими - появляется не картинка в комментарии, а ссылка. Я и подумал, что вы-то точно знаете какими хостингами можно пользоваться чтобы на Соккере показывались картинки.
Вот я раньше пользовался одним сайтом - сейчас он не открывается, а пробую другими - появляется не картинка в комментарии, а ссылка. Я и подумал, что вы-то точно знаете какими хостингами можно пользоваться чтобы на Соккере показывались картинки.
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