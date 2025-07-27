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Карпукас — о «Краснодаре»: «Какая разница, чемпион был против нас или нет?»

вчера, 10:12
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас подвёл итоги матча второго тура Российской Премьер-Лиги против «Краснодара».

На вопрос, чувствовалось ли, что «железнодорожники» играли с победителем прошлого сезона РПЛ, он ответил:

Была хорошая игра, хороший соперник, но какая разница, чемпион или не чемпион? Мы выходили играть с «Краснодаром». Нам поставили цель быть в первой тройке. Будем этого добиваться.

Напомним, что «Локомотив» на выезде обыграл «быков» со счётом 2:1 благодаря дублю Алексея Батракова.

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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 15:59
Ему задали вопрос, он на него ответил.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:42
Для чего такие вопросы задают?
Да, Краснодар стал чемпионом и что изменилось?
Всем надо по другому себя чувствовать играя с ним?
Вот Зенит не стал чемпионом и что теперь с ним играть не как с чемпионом?
Краснодар это один из лидеров нашего чемпионата и я лично и думаю игроки так же думают, что на него надо настраиваться так же как и на Зенит, Спартак, ЦСКА, Динамо, да и на остальных тоже надо настраиваться ответственно, если перед клубом поставленны высокие цели.
А по игре было видно, что Краснодару у себя дома было нелегко играть с Локо, даже больше, не смотря на подавляющее приемущество владением мячом Краснодаром, Локо полностью их переиграл.
А лучший футболист прошлого сезона Кордоба был беспомощным, его хватало только на провокации игроков Локо и симуляции.
jRest
jRest ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 11:13
Да, но их же сначала нужно загрузить на хостинг, чтобы получить ссылку и ссылку вставить в комментарий.
Вот я раньше пользовался одним сайтом - сейчас он не открывается, а пробую другими - появляется не картинка в комментарии, а ссылка. Я и подумал, что вы-то точно знаете какими хостингами можно пользоваться чтобы на Соккере показывались картинки.
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:10
А почему именно Карпукас подводит итоги матча с Краснодаром? Локомотив набирает очки, но не Артём сейчас главная движущая сила - хорошо играет вся команда. "Нам поставили цель быть в первой тройке. Будем этого добиваться"... Сказав такие слова, Артём принял на себя часть ответственности за итоговый результат. Ну что же, такой Локомотив мне нравится.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ jRest (раскрыть)
вчера в 10:19
Доброе утро.

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