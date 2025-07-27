Карпукас — о «Краснодаре»: «Какая разница, чемпион был против нас или нет?»

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вчера, 10:12

Полузащитник «Локомотива» подвёл итоги матча второго тура Российской Премьер-Лиги против «Краснодара».

На вопрос, чувствовалось ли, что «железнодорожники» играли с победителем прошлого сезона РПЛ , он ответил:

Была хорошая игра, хороший соперник, но какая разница, чемпион или не чемпион? Мы выходили играть с «Краснодаром». Нам поставили цель быть в первой тройке. Будем этого добиваться.

Напомним, что «Локомотив» на выезде обыграл «быков» со счётом 2:1 благодаря дублю Алексея Батракова.