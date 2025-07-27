Осинькин может возглавить «Сочи»

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вчера, 10:22

Бывший наставник «Крыльев Советов» может стать главным тренером «Сочи».

По информации источника, 60-летний специалист сменит на этом посту , поскольку руководство южан недовольно стартом сезона. После двух подряд поражений с общим счётом 0:7 подопечные Морено должны будут исправить ситуацию в ближайших турах, иначе тренера ждёт увольнение.

Напомним, что Осинькин покинул «Крылья Советов» в конце мая 2025 года.