Осинькин может возглавить «Сочи»

Бывший наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин может стать главным тренером «Сочи».
По информации источника, 60-летний специалист сменит на этом посту Роберта Морено, поскольку руководство южан недовольно стартом сезона. После двух подряд поражений с общим счётом 0:7 подопечные Морено должны будут исправить ситуацию в ближайших турах, иначе тренера ждёт увольнение.
Напомним, что Осинькин покинул «Крылья Советов» в конце мая 2025 года.
А говорили, что за ним очередь из российских топ клубов стоит.
Собственно ближе ко дну это его уровень, должен вывести Сочи в первую лигу.
А говорили, что за ним очередь из российских топ клубов стоит.
Собственно ближе ко дну это его уровень, должен вывести Сочи в первую лигу.