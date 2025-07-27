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Осинькин может возглавить «Сочи»

вчера, 10:22

Бывший наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин может стать главным тренером «Сочи».

По информации источника, 60-летний специалист сменит на этом посту Роберта Морено, поскольку руководство южан недовольно стартом сезона. После двух подряд поражений с общим счётом 0:7 подопечные Морено должны будут исправить ситуацию в ближайших турах, иначе тренера ждёт увольнение.

Напомним, что Осинькин покинул «Крылья Советов» в конце мая 2025 года.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:31
О Осинькин всплыл.
А говорили, что за ним очередь из российских топ клубов стоит.
Собственно ближе ко дну это его уровень, должен вывести Сочи в первую лигу.
v5p53bej8h3t
v5p53bej8h3t
вчера в 12:10
Менять шило на мыло нет никакого смысла.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:43
Морено хорош в Сочи)) ещё не играли с Зенитом
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 10:28
Да там просто сплавляют тренера....
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:25
Конечно , в Сочи надо , что то менять , а то там на столько нездоровая атмосфера , что внутри коллектива возникают мысли отказаться от З/П...)))
Гость
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