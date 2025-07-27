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Морено эмоционально отреагировал на крупное поражение «Сочи»

вчера, 10:29
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Главный тренер «Сочи» Роберт Морено эмоционально высказался после поражения команды от «Акрона» со счётом 0:4 в домашнем матче 2-го тура РПЛ. Клуб опубликовал видео речи испанского специалиста, в которой тот сказал следующее:

Это был тяжёлый вечер. Мы не ищем оправданий.

Сегодняшний результат — это удар. Для всех, кто был на стадионе. Для тех, кто смотрел игру дома. Для тех, кто с нами и в горе, и в радости.

Это поражение мы обязаны признать. Извлечь из него уроки и перерасти.

Своей поддержкой и отношением вы заслуживаете команду, которая борется до конца. И мы сделаем всё, чтобы снова заслужить вашу веру.

Спасибо, что не отворачиваетесь. Даже в такие вечера. Мы это очень ценим.

Также рулевой считает, что игроки должны отдать не меньше половины зарплаты.

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Все комментарии
Vilar
Vilar
вчера в 14:36, ред.
Нытьё, как у попа на исповеди. Молитесь, иначе газпром отвернётся, и уши за которые вас затянули в рпл, отвалятся.
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:13
Ну как грится продожайте и дальше в таком же духе))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:27, ред.
Никто и не отворачивался...от испанцев...
Обоим....И Морено и Кахигао....билеты вскоре купят.... до Мадрида.....
Шуня771
Шуня771
вчера в 12:17
А по санкциям на зарплату это он зря.....
Следуя его последовательности игроки могут остаться и без зарплаты - 29 игра на Кубок с Динамо М.. 1-й тур...
А потом к Рубину в гости...))
q87xb2d3vbdd
q87xb2d3vbdd
вчера в 12:08
Команда не готова к чемпионату, тренер на распутье.
Comentarios
Comentarios
вчера в 11:36
Остается только побеждать
112910415
112910415
вчера в 11:28
Тренер у них достойный
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:17, ред.
Почитал Морено... Хорошо излагает.
Ему бы себя в прозе поискать... Зачем только на футболе зацикливаться ?
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 11:15
А у меня не возникает желание пустить скупую мужскую слезу. И вообще, для кого Морено произнёс эту довольно длинную речь?
4aa6wpjqwpys
4aa6wpjqwpys
вчера в 11:06
Тренер переживает, посмотрим как игроки себя дальше поведут, им может до лампочки
Сп62
Сп62
вчера в 10:48
Мы поняли. Неприятность эту мы переживём.
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