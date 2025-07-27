Морено эмоционально отреагировал на крупное поражение «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено эмоционально высказался после поражения команды от «Акрона» со счётом 0:4 в домашнем матче 2-го тура РПЛ. Клуб опубликовал видео речи испанского специалиста, в которой тот сказал следующее:
Это был тяжёлый вечер. Мы не ищем оправданий.
Сегодняшний результат — это удар. Для всех, кто был на стадионе. Для тех, кто смотрел игру дома. Для тех, кто с нами и в горе, и в радости.
Это поражение мы обязаны признать. Извлечь из него уроки и перерасти.
Своей поддержкой и отношением вы заслуживаете команду, которая борется до конца. И мы сделаем всё, чтобы снова заслужить вашу веру.
Спасибо, что не отворачиваетесь. Даже в такие вечера. Мы это очень ценим.
Также рулевой считает, что игроки должны отдать не меньше половины зарплаты.
Обоим....И Морено и Кахигао....билеты вскоре купят.... до Мадрида.....
Обоим....И Морено и Кахигао....билеты вскоре купят.... до Мадрида.....
Следуя его последовательности игроки могут остаться и без зарплаты - 29 игра на Кубок с Динамо М.. 1-й тур...
А потом к Рубину в гости...))
Следуя его последовательности игроки могут остаться и без зарплаты - 29 игра на Кубок с Динамо М.. 1-й тур...
А потом к Рубину в гости...))
Ему бы себя в прозе поискать... Зачем только на футболе зацикливаться ?
Ему бы себя в прозе поискать... Зачем только на футболе зацикливаться ?