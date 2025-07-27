Морено эмоционально отреагировал на крупное поражение «Сочи»

Главный тренер «Сочи» эмоционально высказался после поражения команды от «Акрона» со счётом 0:4 в домашнем матче 2-го тура РПЛ . Клуб опубликовал видео речи испанского специалиста, в которой тот сказал следующее:

Это был тяжёлый вечер. Мы не ищем оправданий.

Сегодняшний результат — это удар. Для всех, кто был на стадионе. Для тех, кто смотрел игру дома. Для тех, кто с нами и в горе, и в радости.

Это поражение мы обязаны признать. Извлечь из него уроки и перерасти.

Своей поддержкой и отношением вы заслуживаете команду, которая борется до конца. И мы сделаем всё, чтобы снова заслужить вашу веру.

Спасибо, что не отворачиваетесь. Даже в такие вечера. Мы это очень ценим.