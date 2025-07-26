Дзюба побил рекорд Лоськова по системе «гол+пас» в РПЛ

Артем Дзюба стал самым результативным футболистом в истории чемпионатов России, побив рекорд бывшего полузащитника «Локомотива» Дмитрия Лоськова.
В выездном матче второго тура чемпионата РПЛ против «Сочи» нападающий «Акрона» уже в первом тайме забил гол и отдал результативную передачу. Теперь у Дзюбы 257 очков по системе «гол+пас» (170 голов и 87 ассистов).
Лоскьков за свою карьеру в матчах российского чемпионата сделал 255 результативных действий (120 голов и 135 результативных передач).
Поздравлять надо..., что и делаем!)
Поздравлять надо..., что и делаем!)