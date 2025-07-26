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Дзюба побил рекорд Лоськова по системе «гол+пас» в РПЛ

вчера, 21:52
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи0 : 4Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

Артем Дзюба стал самым результативным футболистом в истории чемпионатов России, побив рекорд бывшего полузащитника «Локомотива» Дмитрия Лоськова.

В выездном матче второго тура чемпионата РПЛ против «Сочи» нападающий «Акрона» уже в первом тайме забил гол и отдал результативную передачу. Теперь у Дзюбы 257 очков по системе «гол+пас» (170 голов и 87 ассистов).

Лоскьков за свою карьеру в матчах российского чемпионата сделал 255 результативных действий (120 голов и 135 результативных передач).

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Все комментарии
Joseph Dredd
Joseph Dredd
сегодня в 02:50
Очень важное и знаковое достижение давно ставшего легендарным, пусть и в рамках российского футбола, футболиста.
Шуня771
Шуня771
вчера в 23:36
А что тут скажешь?)
Поздравлять надо..., что и делаем!)
Диванный профи
Диванный профи
вчера в 23:09
Самое главное, что Лоськову не перебить рекорд Дзюбы по рукоблудству.
Futurista
Futurista
вчера в 22:49
Легенда Зенита...
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:23
Рукастый пишет историю под себя...
nubom
nubom
вчера в 22:11
Живая легенда в деле! Так держать...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 22:04
Дзюба просто красавчик - всё успевает, молодец!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:55
Тёма жжёт - третья молодость...)
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