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Сулейманов — об уходе из «Локомотива»: «Не хотел играть роль второго плана»

вчера, 10:35

Бывший нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов рассказал о том, почему решил уйти в «Ростов».

Между мной и тренерским штабом «железнодорожников» ни в коем случае не было недопонимания. Просто я изнутри горел, потому что хотел получить больше игрового времени. Это только от меня исходило. Тренерский штаб хорошо относился ко мне, вообще нет претензий. Просто хочется играть в футбол. Я не хотел быть на втором плане и сидеть на скамейке запасных. Мы расстались на прекрасной ноте. Мне позвонил тренер, мы пожелали друг другу удачи. Всё прекрасно.

Напомним, что Сулейманов стал игроком ростовчан 21 июня.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 03:56
Мои сочувствия Ростову, а нам поздравления.)
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 12:39
Ты про кого- про меня, или про бригадира?)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:38
Но и мудрых, как видишь, хватает.)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:31
В Киеве..., в Киеве он родился, кстати.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:27
Ну, как говорится: "С кем поведешься- от того и забеременеешь"))).
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:25
У меня бригадир работал..., так он всегда говорил: " Какая культура?! Очко то вот оно..., а нас... ли рядом! "
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:23
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 12:22
    Вчера тебе писал, что как Европа начнёт сезон, я в этот гадюшник - ни ногой!
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 12:20
    Макс, я счастлив, что ты приобщаешься к российскому футболу.))) Хватит зацикливаться, на какой-то там Барселоне и каком-то там конФЛИКте...
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 11:24
    При всём уважении... на первых ролях если только в вольной борьбе...
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 11:06, ред.
    С языка снял.)

    Щетинин вчера ему шикарный навес , как на блюде подал..., однако Суля посчитал себя способным как Роналду - принять мяч грудью на ходу, обработать и пробить...
    Увы, он не Роналду.

    Однако разок головой хорошо ударил..., но кипер Динамо выручил.
    Capral
    Capral
    вчера в 10:46
    А в Ростове- он на первых ролях? Вчера не заметил...
    Гость
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