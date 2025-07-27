Сулейманов — об уходе из «Локомотива»: «Не хотел играть роль второго плана»

Бывший нападающий «Локомотива» рассказал о том, почему решил уйти в «Ростов».

Между мной и тренерским штабом «железнодорожников» ни в коем случае не было недопонимания. Просто я изнутри горел, потому что хотел получить больше игрового времени. Это только от меня исходило. Тренерский штаб хорошо относился ко мне, вообще нет претензий. Просто хочется играть в футбол. Я не хотел быть на втором плане и сидеть на скамейке запасных. Мы расстались на прекрасной ноте. Мне позвонил тренер, мы пожелали друг другу удачи. Всё прекрасно.