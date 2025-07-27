Сулейманов — об уходе из «Локомотива»: «Не хотел играть роль второго плана»

Бывший нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов рассказал о том, почему решил уйти в «Ростов».
Между мной и тренерским штабом «железнодорожников» ни в коем случае не было недопонимания. Просто я изнутри горел, потому что хотел получить больше игрового времени. Это только от меня исходило. Тренерский штаб хорошо относился ко мне, вообще нет претензий. Просто хочется играть в футбол. Я не хотел быть на втором плане и сидеть на скамейке запасных. Мы расстались на прекрасной ноте. Мне позвонил тренер, мы пожелали друг другу удачи. Всё прекрасно.
Напомним, что Сулейманов стал игроком ростовчан 21 июня.
Щетинин вчера ему шикарный навес , как на блюде подал..., однако Суля посчитал себя способным как Роналду - принять мяч грудью на ходу, обработать и пробить...
Увы, он не Роналду.
Однако разок головой хорошо ударил..., но кипер Динамо выручил.
Щетинин вчера ему шикарный навес , как на блюде подал..., однако Суля посчитал себя способным как Роналду - принять мяч грудью на ходу, обработать и пробить...
Увы, он не Роналду.
Однако разок головой хорошо ударил..., но кипер Динамо выручил.