Дьёкереш объяснил, почему решил перейти в «Арсенал»

Нападающий «Арсенала» прокомментировал переход в лондонский клуб.

Я начинал играть здесь [в Англии], кажется, это было очень давно. Думаю, с тех пор я значительно прибавил. Теперь я хочу проявить себя по-настоящему и выступать вместе с командой.

Для меня большая честь играть за свою страну, а забивать голы за неё — это просто невероятно. Когда я играл за «Спортинг», я забил несколько голов в Лиге чемпионов, так что чувствую, что могу играть на том же уровне. Теперь же, перейдя сюда, в клуб уровня «Арсенала», я думаю, это поможет мне играть ещё лучше, выступая со всеми этими потрясающими игроками в этой команде.

Я просто почувствовал, что это правильный клуб для меня. [Меня впечатлило] то, что я услышал от Микеля и Андреа [спортивный директор «Арсенала» — прим.ред.], когда разговаривал с ними, и то, что я видел в последние годы, – как они играют в футбол. Когда я играл против «Арсенала» в прошлом сезоне, я действительно чувствовал, что это очень сильная команда, против которой очень сложно играть.

Это и заставило меня выбрать «Арсенал», и, конечно же, вся история клуба и огромная фан-база. Было невероятно видеть всю ту поддержку, которую они оказали мне ещё до моего прихода. В этом всё дело. Будет очень приятно увидеть их на стадионах.