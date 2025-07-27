Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Дьёкереш объяснил, почему решил перейти в «Арсенал»

вчера, 11:39

Нападающий «Арсенала» Виктор Дьёкереш прокомментировал переход в лондонский клуб.

Я начинал играть здесь [в Англии], кажется, это было очень давно. Думаю, с тех пор я значительно прибавил. Теперь я хочу проявить себя по-настоящему и выступать вместе с командой.

Для меня большая честь играть за свою страну, а забивать голы за неё — это просто невероятно. Когда я играл за «Спортинг», я забил несколько голов в Лиге чемпионов, так что чувствую, что могу играть на том же уровне. Теперь же, перейдя сюда, в клуб уровня «Арсенала», я думаю, это поможет мне играть ещё лучше, выступая со всеми этими потрясающими игроками в этой команде.

Я просто почувствовал, что это правильный клуб для меня. [Меня впечатлило] то, что я услышал от Микеля и Андреа [спортивный директор «Арсенала» — прим.ред.], когда разговаривал с ними, и то, что я видел в последние годы, – как они играют в футбол. Когда я играл против «Арсенала» в прошлом сезоне, я действительно чувствовал, что это очень сильная команда, против которой очень сложно играть.

Это и заставило меня выбрать «Арсенал», и, конечно же, вся история клуба и огромная фан-база. Было невероятно видеть всю ту поддержку, которую они оказали мне ещё до моего прихода. В этом всё дело. Будет очень приятно увидеть их на стадионах.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноЭкс-футболист «Динамо» и «Ростова» Норманн перешёл в клуб из Катара
Вчера, 09:51
Официально«Лидс» объявил о переходе голкипера «Лиона»
Вчера, 09:24
ОфициальноЗащитник «Милана» перешёл в клуб из Бразилии
Вчера, 08:56
Официально«Фулхэм» подписал контракт с опытным французским вратарем
Вчера, 00:34
ОфициальноДьёкереш стал игроком «Арсенала»
26 июля
Левандовски – о новичке «Барселоны» Рэшфорде: «Игрок с огромным талантом»
26 июля
Сортировать
Все комментарии
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 13:43
Речь адекватного человека. А не вот это шаблонное "болел за клуб с детства".
112910415
112910415
вчера в 13:13
Он будет крут, вот увидите
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:28
Да, парень, повезло тебе, выйти почти без потерь из сложившейся ситуации. Арсенал проявил великодушие, взяв на себя решение всех твоих проблем, хотя не имел перед тобой никаких обязательств. А ведь Спортинг очень серьёзно был настроен устроить тебе публичную порку? Радуйся, Виктор, легко отделался. Больше не устраивай демаршей.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 12:13
Хороший выбор! Может поможет Арсеналу наконец отличиться у себя дома?
Брулин
Брулин
вчера в 11:43
Для нападающего его типажа все отлично. Потенциал реализоваться в АПЛ
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 