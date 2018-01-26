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Месси - автор 4000-го гола «Барселоны» на «Камп Ноу»

сегодня, 00:06
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 0Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)ЭспаньолМатч завершен

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, сделав счет 2:0 в ответном четвертьфинальном матче Кубка Испании против «Эспаньола», стал автором юбилейного гола на «Камп Ноу» - домашнем стадионе «блаугранас».

С момента открытия арены посетители «Камп Ноу» 4000 раз видели, как мячи залетали в сетку ворот противников каталонцев.

Напомним, что недавно «Камп Ноу» исполнилось 60 лет.

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Все комментарии
Ismadiyar
Ismadiyar ответил Football Fan 3000
сегодня в 08:06
Football Fan 3000:
Хах, вот это и есть пример того, как персофаны придумывают и высасывают из пальца якобы «рекорды». Видимо, из-за недостатка реальных рекордов)) Ты понимаешь, что значит это слово?) Следующий гол, забитый за барсу на Камп Ноу, будет 4001-ым, это тоже будет рекорд?) Вы реально готовы придумывать и отмечать даже такой бред?) «На безрыбье и рак рыба», тут и добавить нечего. Скоро будут рекорды уровня «Месси - первый в МИРЕ футболист с фамилией на буку М, который 28 января 2018 года пожал руку футболиста Депортиво в 21ом туре Ла Лиги»
есть такие понятия, как юбилейные голы, 1000,2000, 100, и т.д. ты бы лучше за свою команду волновался
Football Fan 3000
Football Fan 3000 ответил barcelona and cruyff
сегодня в 06:01
barcelona and cruyff:
Новый день,новый матч,новый рекорд
Хах, вот это и есть пример того, как персофаны придумывают и высасывают из пальца якобы «рекорды». Видимо, из-за недостатка реальных рекордов))

Ты понимаешь, что значит это слово?) Следующий гол, забитый за барсу на Камп Ноу, будет 4001-ым, это тоже будет рекорд?) Вы реально готовы придумывать и отмечать даже такой бред?) «На безрыбье и рак рыба», тут и добавить нечего.

Скоро будут рекорды уровня «Месси - первый в МИРЕ футболист с фамилией на буку М, который 28 января 2018 года пожал руку футболиста Депортиво в 21ом туре Ла Лиги»
Василий 50
Василий 50
сегодня в 04:33
Молодец, и тут отметился!!!
AdamsonM
AdamsonM
сегодня в 03:08
Второсортный клуб, второсортный игрок
Apsny
Apsny
сегодня в 01:31
Еще и в штангу попал.
alex1990for
alex1990for ответил Project Pandora
сегодня в 01:28
Project Pandora:
Опять в театре постановка? Впрочем, ничего нового.
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 01:22
    Приятная новость
    barcelona and cruyff
    barcelona and cruyff
    сегодня в 00:24
    Новый день,новый матч,новый рекорд
    Project Pandora
    Project Pandora
    сегодня в 00:08
    Опять в театре постановка? Впрочем, ничего нового.
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