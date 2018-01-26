Месси - автор 4000-го гола «Барселоны» на «Камп Ноу»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, сделав счет 2:0 в ответном четвертьфинальном матче Кубка Испании против «Эспаньола», стал автором юбилейного гола на «Камп Ноу» - домашнем стадионе «блаугранас».

С момента открытия арены посетители «Камп Ноу» 4000 раз видели, как мячи залетали в сетку ворот противников каталонцев.

Напомним, что недавно «Камп Ноу» исполнилось 60 лет.