Месси - автор 4000-го гола «Барселоны» на «Камп Ноу»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, сделав счет 2:0 в ответном четвертьфинальном матче Кубка Испании против «Эспаньола», стал автором юбилейного гола на «Камп Ноу» - домашнем стадионе «блаугранас».
С момента открытия арены посетители «Камп Ноу» 4000 раз видели, как мячи залетали в сетку ворот противников каталонцев.
Напомним, что недавно «Камп Ноу» исполнилось 60 лет.
Ты понимаешь, что значит это слово?) Следующий гол, забитый за барсу на Камп Ноу, будет 4001-ым, это тоже будет рекорд?) Вы реально готовы придумывать и отмечать даже такой бред?) «На безрыбье и рак рыба», тут и добавить нечего.
Скоро будут рекорды уровня «Месси - первый в МИРЕ футболист с фамилией на буку М, который 28 января 2018 года пожал руку футболиста Депортиво в 21ом туре Ла Лиги»
Ты понимаешь, что значит это слово?) Следующий гол, забитый за барсу на Камп Ноу, будет 4001-ым, это тоже будет рекорд?) Вы реально готовы придумывать и отмечать даже такой бред?) «На безрыбье и рак рыба», тут и добавить нечего.
Скоро будут рекорды уровня «Месси - первый в МИРЕ футболист с фамилией на буку М, который 28 января 2018 года пожал руку футболиста Депортиво в 21ом туре Ла Лиги»