«Шанхай Шэньхуа» сделал предложение «Барселоне» о покупке Иньесты

Сразу после окончания ответного четвертьфинального матча Кубка Испании между «Барселоной» и «Эспаньолом» (2:0) владелец «Шанхай Шэньхуа» Ву Ксяохай отправил предложение сине-гранатовым о трансфере полузащитника Андреса Иньесты, утверждает источник.

Отмечается, что китайский клуб сделал очень щедрое предложение, так как каталонский клуб не склонен отпускать 33-летнего футболиста.

Напомним, недавно «Шанхай Шэньхуа» переманил к себе одного из лучших врачей «Реала».