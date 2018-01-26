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«Шанхай Шэньхуа» сделал предложение «Барселоне» о покупке Иньесты

сегодня, 06:23

Сразу после окончания ответного четвертьфинального матча Кубка Испании между «Барселоной» и «Эспаньолом» (2:0) владелец «Шанхай Шэньхуа» Ву Ксяохай отправил предложение сине-гранатовым о трансфере полузащитника Андреса Иньесты, утверждает источник. 

Отмечается, что китайский клуб сделал очень щедрое предложение, так как каталонский клуб не склонен отпускать 33-летнего футболиста.

Напомним, недавно «Шанхай Шэньхуа» переманил к себе одного из лучших врачей «Реала».

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
сегодня в 10:44
Зарплату Иньесте предложат царскую.
Если он хочет показать себя в Китае, то уходить нужно сейчас.
starche
starche
сегодня в 10:36
Андрес ещё годик может спокойно поиграть за Барсу.
BarsfanBaku
BarsfanBaku
сегодня в 08:09
не хотелось бы отпускать , он Великий игрок , которого уважают на каждом поле где он выходил на поле . даже Месси так не опладируют , хоть и кричат месссси мессси но к нему отдельное уважение
Gorbuncov
Gorbuncov
сегодня в 08:07
Рано еще. Андрес слишком полезен для команды. Да и контракт у него без срока давности.
ДСА
ДСА
сегодня в 08:00
Предложение от которого нельзя отказаться.
barcelonistas
barcelonistas
сегодня в 07:36
Нее, сорри. годика через два может, и то если Андрес сам захочет будучи уже в возрасте вновь попылить на первых ролях за денежку, как Хави
Zayac_65
Zayac_65
сегодня в 07:09
Китайцы все скупают..
амурец
амурец
сегодня в 06:52
Иньеста легенда и самый титулованный игрок Барселоны, может всё же ему пора в Китай заработать на старость?
нечитайло
нечитайло
сегодня в 06:47
Ни каких нравственных признаков
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