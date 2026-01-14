Московское «Динамо» продлило контракт с Бабаевым

1768401354

сегодня, 17:35

Московское «Динамо» и полузащитник подписали новый контракт. Об этом сообщила пресс-служба бело-голубых.

Новое соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2028/29 с возможностью продления на еще один год. Прошлый контракт истекал летом 2026 года.

Ранее стало известно, что Бабаев начнет подготовку к возобновлению сезона с «Динамо-2». «Спорт-Экспресс» сообщал, что футболиста исключили из командного чата на фоне интереса к нему со стороны московского «Спартака».

Бабаеву 21 год. Он является воспитанником «Динамо», за основную команду провел 16 матчей в различных турнирах, в которых отметился 5 голами. Сезон-2024/25 полузащитник провел в аренде в самарских «Крыльях Советов», записав на свой счет 2 мяча и 2 голевых паса по итогам 18 игр.

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги. Команда набрала 21 очко после 18 туров.