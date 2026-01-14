Московское «Динамо» продлило контракт с Бабаевым

Московское «Динамо» и полузащитник Ульви Бабаев подписали новый контракт. Об этом сообщила пресс-служба бело-голубых.
Новое соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2028/29 с возможностью продления на еще один год. Прошлый контракт истекал летом 2026 года.
Ранее стало известно, что Бабаев начнет подготовку к возобновлению сезона с «Динамо-2». «Спорт-Экспресс» сообщал, что футболиста исключили из командного чата на фоне интереса к нему со стороны московского «Спартака».
Бабаеву 21 год. Он является воспитанником «Динамо», за основную команду провел 16 матчей в различных турнирах, в которых отметился 5 голами. Сезон-2024/25 полузащитник провел в аренде в самарских «Крыльях Советов», записав на свой счет 2 мяча и 2 голевых паса по итогам 18 игр.
«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги. Команда набрала 21 очко после 18 туров.
Скорее, наоборот, парень поверил, раз одумался и не стал переходить в клуб-антагонист, куда я признаться, ещё вчера отправлял Ульви, отцепленного в воспитательных целях от основного состава команды.
Возможно уже в ближайшее время агент, или сам футболист раскроет подробности нового соглашения и аргументы с помощью которых сторонам удалось достичь обоюдного согласия в продлении контракта.
А может это смена нового Главного тренера в Спартаке так повлиял на перемену планов Бабаева, пока остаётся лишь гадать. И кто от этого больше выиграл Динамо или Спартак.
И очень надеюсь, что ни болельщики, ни тем более игроки бело-синих, не будут косо смотреть на своего молодого игрока.
Болейте за своих, а не против чужих!
Скорее, наоборот, парень поверил, раз одумался и не стал переходить в клуб-антагонист, куда я признаться, ещё вчера отправлял Ульви, отцепленного в воспитательных целях от основного состава команды.
Возможно уже в ближайшее время агент, или сам футболист раскроет подробности нового соглашения и аргументы с помощью которых сторонам удалось достичь обоюдного согласия в продлении контракта.
А может это смена нового Главного тренера в Спартаке так повлиял на перемену планов Бабаева, пока остаётся лишь гадать. И кто от этого больше выиграл Динамо или Спартак.
И очень надеюсь, что ни болельщики, ни тем более игроки бело-синих, не будут косо смотреть на своего молодого игрока.
Болейте за своих, а не против чужих!
Может кто-то со мной не согласится, но как по мне, так если уж молодого футболиста подтягивают к основе, то и контракт с ним надо сразу пересматривать, увеличивая зарплату и продлевая срок действия соглашения, а не доводить до конфликтной ситуации, как в данном случае.
Пацан с мизерной зарплатой начинает демонстрировать всплески хорошей игры и начинает сразу диктовать свои условия и шантажировать администрацию уходом к конкуренту, понимая, что все козыри у него на руках в виде заканчивающегося контракта и детской зарплаты.
Болейте за своих, а не против чужих!
Может кто-то со мной не согласится, но как по мне, так если уж молодого футболиста подтягивают к основе, то и контракт с ним надо сразу пересматривать, увеличивая зарплату и продлевая срок действия соглашения, а не доводить до конфликтной ситуации, как в данном случае.
Пацан с мизерной зарплатой начинает демонстрировать всплески хорошей игры и начинает сразу диктовать свои условия и шантажировать администрацию уходом к конкуренту, понимая, что все козыри у него на руках в виде заканчивающегося контракта и детской зарплаты.
Болейте за своих, а не против чужих!